Работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов Волго-Ахтубинской поймы, запланированные на 2018 год, были выполнены в полном объеме. На эти цели были направлены более двухсот миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Всего в 2018 году расчисткой и экологической реабилитацией были охвачены 13 водных объектов общей площадью порядка двухсот гектаров.

В первую очередь реконструировано гидротехническое сооружение на ерике Песчанка. В результате пропуск воды в период половодья на этом участке увеличится почти в четыре раза. Завершилась расчистка ерика Аверкин протяженностью 4,6 километра — работы велись с 2016 года.

Новшеством в реализации мероприятий по экологической реабилитации водных объектов стало применение комплексных решений. Они обеспечили очистку ериков и озер от камыша, чужеродных видов пойменной флоры, создание сложного рельефа дна, биогенное закрепление береговых склонов. Подобные работы в текущем году выполнялись на ерике Шумроватый, озерах Проклятое, Камышистое, Кружное, Широкогорлое, Запорное. От чужеродной растительности и сухостоя полностью освобожден ерик Старый Каширин и участки на Судомойке и Сахарном. В совокупности применяемые технологии позволят поэтапно восстановить естественное состояние пойменной территории, создать сбалансированную экосистему с действующим механизмом самоочищения.

Как сообщает комитет экологии и природных ресурсов Волгоградской области, в 2019 году продолжится расчистка проток протяженностью 3,6 километра от озера Дегтярное и ерика Дударев до системы озер Чайка. Подготовлена проектная документация по экореабилитации 15 водных объектов и строительству десяти водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме. В итоге улучшатся экологические условия проживания десятка тысяч человек.