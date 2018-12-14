В музее-заповеднике «Старая Сарепта» стартует проект «Новогодний нон-стоп в Сарепте», который продлится с 15 декабря по 15 января.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта», главный экшн года в Сарепте начнется 15 декабря. Утром для самых маленьких гостей музея в этот день пройдет увлекательный спектакль «Мороз Иванович», а те, кто желает погрузиться в волшебную атмосферу «уголка Европы», смогут прогуляться по старинным улочкам Сарепты на театрализованной программе «Рождественская прогулка». Кульминацией вечера станет органный концерт. Король музыкальных инструментов подарит слушателям рождественские мелодии.

30 декабря станет самой яркой датой в проекте «Новогодний нон-стоп» — музей-заповедник «Старая Сарепта» посетит сам Дед Мороз! Он прилетит на собственном самолёте и откроет в Сарепте свою резиденцию, чтобы лично поздравить гостей и подарить им новогоднее настроение.

Сразу после главного праздника года, уже 2 января, музей-заповедник перейдет в режим «нон-стоп». Ежедневно и ежечасно, сменяя друг друга, вас ждут удивительные и яркие программы, которые подарят волшебное настроение. Скучать не придется никому! В праздничные дни в 11.00 в «Старой Сарепте» ждут самых маленьких на кукольные спектакли и интерактивные программы, в 12.00 гости музея-заповедника смогут посещать обзорные экскурсии, в 13.00 мы приглашаем школьников на захватывающие квесты, в 14.00 вас ждут обзорные экскурсии, рождественские мастер-классы и посещение этнографических экспозиций, которые расскажут, как народы, жившие рядом с сарептянами, праздновали новый год. В 16.00 музей-заповедник приглашает на семейные и мистические программы, которые откроют вам тайны Сарепты, расскажут о знаках судьбы и жребии будущего и познакомят со старинными гаданиями. В 18.00 гостей музея ждет захватывающая экскурсия «Подземелья Старой Сарепты», в ходе которой вы посетите уникальные подвалы екатерининской эпохи.

«Новогодний нон-стоп в Сарепте» — это захватывающие приключения с яркими персонажами, встреча с Дедом Морозом и Санта Клаусом, прогулки по зимним улочкам Сарепты, кирха, украшенная в европейски традициях, новогодняя фотозона и множество праздничных мастер-классов.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.