С начала декабря 2018 года на территории лесных хозяйств Волгоградской области было проведено почти 600 рейдовых мероприятий по охране хвойных насаждений проведены. Рейды проводились инспекторами лесничеств Волгоградской области совместно с представителями территориальных подразделений Управления МВД России по Волгоградской области и казачества.

Усиленное патрулирование проводится для предотвращения незаконной заготовки и оборота древесины. На сегодняшний день нарушения не выявлены. Вместе с тем жителям региона напоминают, что штраф за одну незаконно срубленную сосну или ель составит до 4 тысяч рублей для граждан, до 40 тысяч рублей — для должностных лиц и до 300 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае нанесения ущерба в размере, превышающем пять тысяч рублей, все материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Жителей и гостей региона призывают сообщать о нарушениях лесного законодательства по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии: 8-800-100-94-00.