Ещё один масштабный проект по ликвидации свалок стартовал в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, где предстоит ликвидировать 18 объектов накопленного экологического ущерба, 14 из которых находятся на территории уникального природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Работы будут проведены при поддержке федерального центра в рамках всероссийского проекта «Чистая страна» в 2018-2019 годах. В рамках работ будут утилизированы почти 337 тысяч кубометров отходов. А территорию на площади более 62 гектаров, что сопоставимо с размерами порядка 90 футбольных полей, предстоит рекультивировать.

Технология ликвидации разработана и запатентована Волгоградским техническим университетом. Важно, что проект не предусматривает создание нового объекта накопления: вывоз будет производиться в карьер, который использовался предприятиями для складирования отходов и впоследствии превратился в несанкционированную зловонную свалку, представляющую угрозу возможных возгораний, загрязнения территорий близлежащих поселков и садоводческих товариществ.

Решение проблемы, предложенное учеными, — послойное размещение в карьере отходов, природного сорбента и защитных экранов. Создание герметичной системы исключит попадание фильтрата свалочных масс в грунт и грунтовые воды, а испарений — в атмосферу. Подрядчиком выполняются работы по устройству противофильтрационной призмы и защитного глиняного «замка».

Стоит также подчеркнуть, что в реализации проекта ликвидации свалок будет задействован грунт, который образуется при расчистке водных объектов поймы, в частности ерика Шумроватый. Решение технологически связать два важнейших экологических проекта — расчистки ериков и ликвидации свалок — является уникальным примером бережливого использования природных ресурсов. Природный материал будет использован как на этапе формирования слоев, так и во время рекультивации участка.

В настоящее время завершаются подготовительные работы и начинается вывоз отходов с первых пяти свалок района. До конца года планируется расчистить участки рядом с поселком Красный Октябрь, селами Рахинка и Верхнепогромное — большие по площади территории загрязнения находятся в 0,5-0,9 километра от жилой застройки, в непосредственной близости от мест выпаса скота и представляют потенциальную угрозу безопасности населения и туристов. Учитывая большое количество жителей и значительные объемы накопленного ущерба, свалки в поселке Средняя Ахтуба (более 173 тысяч кубометров) и городе Краснослободске (свыше 31 тысячи кубометров) также стоят первыми в плане ликвидации. При благоприятных погодных условиях до конца года оттуда планируется вывезти соответственно до 30% и 50% отходов.

Отметим, что география успешно реализуемых в Волгоградской области масштабных экологических мероприятий постоянно расширяется. Так, в 2019-2020 годах с федеральной поддержкой предстоит провести работы по ликвидации свалок в Дубовке, Камышине — эти объекты также включены в приоритетный проект «Чистая страна».