Запасы строительных песков в регионе увеличиваются. А все благодаря новому месторождению, которое было разведано специалистами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в Городищенском районе Волгоградской области.

Запасы Винновского месторождения, разведанного в Городищенском районе, составляют более 34 миллионов кубометров строительных песков. Их освоение позволит в долгосрочной перспективе обеспечить промышленные и строительные предприятия востребованным природным ресурсом. В настоящее время геологически разведанный участок, расположенный в шести километрах юго-западнее поселка Ерзовка, готов к проектированию и промышленному освоению.

Активная добыча строительных песков, известняков, суглинков, доломитов способствует формированию надежной сырьевой базы для стройиндустрии. Так, по итогам прошлого года, на площадки промышленных предприятий региона были направлены 3,8 млн кубометров минеральных ресурсов для производства керамических, силикатных, железобетонных изделий и конструкций.

В общей сложности в Волгоградской области 46 организациям выданы более 60 лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. В настоящее время в разработке находятся порядка 40 лицензированных месторождений региона.

Добавим, к началу 2018 года объем балансовых запасов общераспространенных полезных ископаемых составил 1,3 миллиардов кубометров. Росту разведанных запасов способствует дальнейшее проведение геологических исследований — в настоящее время работы продолжаются на семи участках недр в Дубовском, Городищенском, Светлоярском и Среднеахтубинском районах Волгоградской области.