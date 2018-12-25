С начала 2018 года на товарных фермах Волгоградской области были получены 43,9 тысячи тонн молока, это на 6,3 тысячи тонн больше аналогичного показателя 2017-го.

Как отмечают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, в этом году в производстве молока наблюдается положительная динамика. К середине декабря общий валовый показатель сельскохозяйственных предприятий региона составил 43930 тонн, тогда как в прошлом году на товарных фермах было произведено лишь 37679 тонн молока.

Отметим, в отрасли животноводства продолжается реализация масштабных проектов развития. Так, в Калачевском районе СП «Донское» возводит крупный молочный комплекс на 2500 голов КРС. В настоящее время ведется строительство коровника на 625 голов: реализация первого этапа инвестпроекта позволит увеличить производство молока на 1200 тонн — более чем на 10% в сравнении с показателем 2017 года.

Росту молочного производства также способствует государственная поддержка хозяйств — из 66 начинающих фермеров, победивших в конкурсе на получение грантов, 31 развивает молочное направление. Бизнес-проекты с господдержкой в этой сфере реализуют восемь семейных животноводческих ферм.

Кроме того, получает поддержку и сельскохозяйственная кооперация. Так, в Киквидзенском районе создано успешное молочное производство — кооперативом «Перспектива» на средства гранта закуплено поголовье коров, а также оборудование для сбора и охлаждения молока.

В начале декабря 2018 года подведены итоги конкурса на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы. Среди трех победителей конкурса — сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ахтубинская Усадьба» (Среднеахтубинский район). Грант будет направлен на обеспечение производства молока на базе крестьянских подворий.

Добавим, к середине декабря сумма грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования в Волгоградской области составила 297,6 миллиона рублей — на 12,8 миллиона рублей больше, чем годом ранее.