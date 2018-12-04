В этом году специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области предлагают жителям региона выбрать самое красивое хвойное дерево, произрастающее в регионе. А точнее, всех школьников призывают принять участие в конкурсе фотографий хвойных деревьев, растущих во дворах, парках и лесах.

Самое красивое хвойное дерево будет выбрано в фото-номинации конкурса «Елочка, живи!», организованного в регионе впервые с целью привлечения внимания населения к вопросу сохранения насаждений от вырубки в преддверии новогодних праздников.

Участникам конкурса также предлагается придумать и нарисовать логотип природоохранной акции «Елочка, живи!» — лучшее изображение будет использоваться сотрудниками комитета и лесничеств региона при подготовке плакатов и листовок в защиту хвойных насаждений.

Конкурс проводится в период с 3 по 25 декабря 2018. Анкеты-заявки и конкурсные работы принимаются до 18 декабря 2018. Все вопросы о проведении конкурса можно задать по телефону 8(8442) 30-89-67 – Кондакова Ольга Алексеевна, либо по электронной почте [email protected].

Добавим, что конкурс пройдет в два этапа. На первом рисунки и фотографии будут принимать в 22 лесничествах Волгоградской области — в каждом жюри выберет по три лучшие работы в номинациях. На втором этапе в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии выберут победителей, которые будут отмечены грамотами и призами.

Положение о проведении конкурса «Елочка, живи! — 2018» по ссылке.