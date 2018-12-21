В период с 24 по 27 декабря в регионе частично изменится расписание электричек, о чем сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», в связи проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Бетонная — Гумрак с 24 по 27 декабря 2018 года в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги частично изменяется маршрут следования пригородных поездов, курсирующих по направлениям Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка:

— №6708/6707 будет курсировать по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:08, прибытие на ст. Волгоград-1 в 15:58;

— №6712/6711 будет курсировать по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на ст. Волгоград-1 в 18:40;

— №6726/6725 будет курсировать по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1. Отправление со ст. Шпалопропитка в 18:28, прибытие на ст. Волгоград-1 в 19:20;

— №6746/6745 будет курсировать по маршруту Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 в 20:51, прибытие на ст. Шпалопропитка в 21:41.

— №6736/6735 будет курсировать по маршруту Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 в 21:19, прибытие на ст. Шпалопропитка в 22:09;

Выводится из графика движения пригородный электропоезд №6702 Аэропорт – Волгоград-1.

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Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «ПАССАЖИРАМ», информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение «Пригород» и на сайте компании АО «Волгоградтранспригород».