В регионе подвели итоги экологической акции «Очистим планету от мусора», которая объединила более трех тысяч человек. За время проведения акции благодаря совместным усилиям сотрудников природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», волонтеров, студентов и школьников в течение трех осенних месяцев от мусора были очищены 380 гектаров территории.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в сентябре-ноябре было проведено более 30 субботников. От мусора были очищены лесные насаждения, берега ериков, а также границы населенных пунктов Среднеахтубинского района. Так, в последний день осени сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» совместно с волонтерами экологического движения «Кедр» убрали территорию «Сталинградской переправы» в Краснослободске — собранные с пяти гектаров 70 мешков мусора были вывезены на лицензированный полигон.

В общей сложности по итогам природоохранной акции «Очистим планету от мусора» собраны и вывезены на полигоны порядка пяти тысяч мешков бытовых отходов. От мусора очищена территория в 380 гектаров. Участниками акции стали 3 310 человек. Кроме того, студенты и школьники изготовили и распространили 100 плакатов, около 670 листовок, призывающих туристов и местных жителей соблюдать в пойме чистоту, беречь парк от захламления.

Напомним, при поддержке федерального центра в Среднеахтубинском районе реализуется масштабный экологический проект по ликвидации 18 свалок, 14 из которых находится на территории уникального природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».