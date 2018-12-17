В Волгограде открылся наверное первый в городе прокат беговых лыж, который заработал в парке «Комсомольский сад». Все спортивное снаряжение, которое находится в прокате, — новое, хорошего уровня, с современными креплениями. В наличии имеются лыжи как для взрослых, так и для детей: размеры лыжных ботинок от 29-го до 46-го.

Ограничений по месту катания нет: многие берут комплект лыж для себя и для детей, а затем едут кататься в свои любимые места. А в парке лыжня для классического хода появится к выходным.

Прокат беговых лыж работает в парке каждый день с 9:00 до 20:00, обращаться в кассу аттракционов.