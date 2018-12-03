Компании «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения», «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и банк «Севергазбанк» объявляют о старте акции «В Новый год – без долгов!»

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

Вы – абонент концессий и имеете прямой договор с «Концессиями водоснабжения» или «Концессиями теплоснабжения». У вас есть личный кабинет на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК. У вас нет долгов за холодную и горячую воду, отопление и канализацию, включая ноябрь 2018 г.

Все абоненты, отвечающие этим условиям, автоматически становятся участниками акции.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Среди участников акции «В новый год – без долгов!» путем жеребьевки будет выбран 51 победитель.

Один из них получит суперприз от «Севергазбанка» — 15000 рублей, размещенных на банковской карте.

И еще 50 добросовестных абонентов получат подарочные сертификаты на покупку товаров для дома номиналом 4000, 2000 и 1000 руб.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция проходит весь декабрь 2018 г. Обладатели призов будут определены независимой комиссией во второй половине января.

Узнать состояние своего счета можно в личном кабинете на сайте www.ivc34.ru или позвонив по номеру телефона 74-26-26 (справочная служба ИВЦ ЖКХ и ТЭК).

Подробные условия акции «В Новый год – без долгов!» размещены на сайтах www.investvoda.ru, teplovolgograd.ru, ivc34.ru

Платите за коммуналку вовремя, и пусть вам улыбнется удача!