В январе нового года в Волгограде впервые будет проходить открытый караоке-конкурс «Будь VGолосе #С песней теплее». Принять участие в нем приглашают всех волгоградцев и гостей города, не относящихся к числу профессиональных исполнителей. Конкурс на лучшее исполнение песни состоится на площади Павших борцов 5 января 2019 года с 14:00 до 17:00.

Конкурс предусматривает четыре номинации, две из которых — это «Караоке дети», в которой примут участие дети в возрасте от 6 до 8 лет, и «Караоке 60+» — его участники должны быть старше 60 лет. Еще две номинации дадут возможность проявить себя в исполнительском конкурсе целым командам. Это номинация «Поющая семья», в которой ждут поющие семьи в составе от трех человек, и «Корпоративный дух», участниками которой станут организации, компании и учреждения. Здесь каждая команда должна будет выдвинуть от 5 до 10 человек.

Помимо выступлений конкурсантов, в мероприятии будут задействованы популярные творческие коллективы города: детский ансамбль эстрадного пения «Семицветик», вокальный ансамбль «Маков цвет», семейный дуэт Жанны Поповой и Игоря Букаева и другие. В программе праздника также запланированы конкурсы со зрителями и хоровое исполнение караоке-песен. Организаторы уже подготовили около сотни подарков, вручать которые будут Дед Мороз и Снегурочка.

Для участия в караоке-конкурсе «Будь VGолосе #С песней теплее» необходимо подать заявку до 25 декабря 2018 года. Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте МУК «Волгоградконцерт» по ссылке.

Организаторами открытого караоке-конкурса «Будь VGолосе #С песней теплее» выступили муниципальное учреждение культуры «Волгоградконцерт» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» при поддержке комитета по культуре администрации Волгограда.