Во время новогодних праздников пригородные поезда Приволжской ЖД будут курсировать ро расписанию «выходного дня». А 29 декабря движение поездов будет организовано по расписанию «рабочего дня».

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», движение пригородных поездов 31 декабря 2018 года, а также в период с 1 по 8 января 2019 года будет осуществляться по расписанию «выходного дня».

По просьбам пассажиров на 8 января 2019 года назначаются дополнительные поезда по маршруту Качалино – Петров Вал — Качалино:

— №6809 Качалино – Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 8:44, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 10:57.

— №6806 Петров Вал – Качалино. Отправление со ст. Петров Вал в 14:52, прибытие на конечную ст. Качалино в 17:02.