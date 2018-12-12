А вы хотели бы посетить выставку, где можно увидеть плакаты на провокационную тему от российских художников? Если да, тогда вам стоит поспешить в креативное пространство «ИКРА», где уже работает постер-модернистская выставка «Не взрослейте, это ловушка!». На ней представлены работы российских художников, иллюстраторов и представителей актуального искусства.

«Миссия проекта — напомнить взрослым, как важно смотреть на мир глазами ребенка: без стереотипов, навязанных обществом», — говорят организаторы

выставки, телеканал 2X2.

В экспозиции можно увидеть работы авторов: Валерий thewatt — автор известных мемов «Я и диод», «Алоэ!» и «Штрих-кот», основанных на игре слов;

Художник и иллюстратор Эдуард Катыхин — победитель международного конкурса карикатур в Бельгии и конкурса от «MTV Россия» «Лучшая фотоистория», призер международного фестиваля рекламы «Каннские Львы» и автор обложки альбома группы «Ногу свело»; Александр Уткин — художник-иллюстратор и графический дизайнер, который проиллюстрировал собрания сочинений Жюля Верна и Федора Достоевского и чьи работы вошли в топ–100 «Рейтинга русского дизайна».

Вход на выставку свободный. Все желающие смогут унести с собой понравившийся постер, который находится на ресепшене, правда, их количество ограничено.