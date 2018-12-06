В ближайшие дни в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоится фестиваль инноваций «Умный город», где будут представлены перспективные направления развития информационно-коммуникационных технологий.

Фестиваль будет проходить 7 и 8 декабря. Посетителей в эти дни ждут квесты, лекции, семинары, мастер-классы, способствующие развитию алгоритмического мышления и творческих способностей, раскрывающие тему информационной безопасности, посвященные использованию актуальных сервисов.

Волгоградские учреждения могут в рамках фестиваля представить свое уникальное технологическое оборудование, разработки в области робототехники, ИКТ и др.

Традиционный зал каталогов 7 декабря превратится в огромную площадку для отборочных соревнований будущих участников Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест» – крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающего лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.

Для всех желающих состоится мастер-класс по настройке роутера с последующим соревнованием между участниками от компании D-Link Russia.

Волгоградский государственный университет подготовит серию мастер-классов: «Рободром: роботы-помощники», «3D-моделирование, сканирование и печать», «Лазерная гравировка в подарок», «Умные» вещи» — миф или реальность», «Индустриальный интернет в действии», «Робот своими руками – это не сложно» и «3D дисплей».

Мастерская смыслов «Стратосфера» планирует провести для юных гостей мастер-класс «Инженерное творчество», в рамках которого участники будут мастерить парусную регату и учиться работать в командах, а Кванториум Политех представит оборудование для развития творческих способностей детей.

Кроме того, участники мероприятия, в рамках проекта «Твой курс: IT для молодежи», смогут:

пройти профориентационный тест «Skillage», оценивающий готовность использовать ИКТ в профессиональной деятельности;

принять участие в мастер-классе по спидбукингу, на котором в увлекательной форме научат скоростной сборке кубика Рубика;

научиться программированию робота на мастер-классе по робототехнике от «Центра Молодежного Инновационного Творчества «Лаборатория Юных Конструкторов»;

принять участие в квест-игре «Цифровое приключение» (команда-победитель получит приз в виде продукции ТМ «Сады Придонья»);

записаться на бесплатные занятия по программированию.

Преподаватели ВолГУ и РАНХиГС представят цикл лекций о развитии информационных технологий и информационной безопасности: «Самый быстрый: как квантовые компьютеры изменят мир», «Зайди в IT 2.0», «Искусственный интеллект. От фантастики к реальности», «Звёзды как пыль», «Информационная безопасность детей и подростков», «Правовые особенности информационной безопасности (правовое регулирование)».

Специалистам, работающим с детьми, студентам педагогических учреждений будет полезно посетить интерактивный семинар «Образование: ответ на вызовы современности».

Тем, кто желает обрести навыки оказания первой медицинской помощи в экстремальных условиях, стоит принять участие в мастер-классе от сотрудников Школы бортпроводников, которые также представят выставку фотографий «Небо. Самолет. Девушки».

Для любителей ретро-технологий будет интересно посетить выставку экспонатов, фотографий и документов «Говорит Волгоград!», посвященную 85-летию Волгоградского областного радио. На выставке представлены радиоприемники, микрофоны и информационные носители советского периода.

А также познакомиться с инсталляцией Краеведческого музея «Эволюция счет: от абака до айпада».

В этот день Волгоградский филиал Российского общества «Знание» представит для представителей старшего возраста проект «Цифровая среда» и все желающие смогут записаться на мастер-классы и обучающие занятия, позволяющие получить новые знания о Всемирной паутине, научиться работать в поисковых системах в сети Интернет, узнать о возможностях портала «Госуслуги», познакомиться с работой цифровых сервисов транспортного обслуживания и даже получить специальность «Цифровой куратор».

Всем желающим в этот день будет представлена выставка изданий «Книжная полка ITишника», а любители экранного чтения смогут получить бесплатный доступ к книгам и материалам из фонда научной классики, а также стать читателями Президентской и Национальной электронной библиотек.

Обращаем ваше внимание, что осуществляется предварительная запись на мероприятия в рамках фестиваля инноваций «Умный город» по телефону: (8442) 33-11-48 (Электронный читальный зал) или 89275129710 (Гончарова Мария Вячеславовна, зав. отделом).

Подробную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке. Возрастное ограничение: 6+