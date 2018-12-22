Предпоследняя пятница перед Новым годом осложнилась повреждением на водопроводе в центре города, на перекрестке 7-й Гвардейской и проспекта Ленина.

К месту происшествия выехала аварийная бригада. Обследование показало, что ситуация серьезная – на чугунной трубе диаметром 600 миллиметров, по которой подается вода в Центральный и Ворошиловский районы, образовалась течь. Возраст трубы около 30 лет.

Первая важная задача коммунальщиков в такой ситуации – максимально изолировать поврежденный участок, чтобы как можно меньше людей осталось без воды. Для этого были задействованы восемь задвижек, расположенных в разных концах района. В итоге без воды остался всего один дом, и еще в семь многоэтажек вода подавалась на пониженном давлении.

Затем были проведены подготовительные работы. Нужно было получить разрешение на спил дерева, которое росло прямо над водопроводом, получить разрешения Горсвета, МУП «Метроэлектротранс», поскольку порыв произошел близ резервного разворотного кольца метротрама, на предполагаемой границе котлована стояла опора линий электропередач… Усугубляла ситуацию и минусовая температура.

После получения согласований коммунальщики начали земляные работы. Когда экскаватор смог добраться до поврежденного участка трубы на глубине 5 метров, то стало ясно – ситуация гораздо серьезнее, чем кажется. Старая чугунная труба диаметром 600 миллиметров просто переломилась. А сам перелом шел в очень неудобном месте – под магистралью диаметром 1000 миллиметров.

На глубине 5 метров рабочие водоканала по пояс в ледяной жиже из воды и грязи несколько часов устраняли повреждение. В 22:00 дали команду открыть задвижки на поврежденном участке, и в течение часа вода вернулась всем потребителям.

Но работа водоканала на этом еще не была завершена. Мало устранить протечку на магистрали. Нужно еще и котлован закопать. Это уже бригада старшего мастера цеха «Центр-1» Андрея Долгошеева делала вместе с бригадой ночной смены – кто-то руководил самосвалами на месте повреждения, кто-то ездил по району и выполнял обратные переключения. Утром о том, что в самом сердце Волгограда произошел порыв, напоминали лишь оставшиеся ограждения на месте закрытого котлована. Их уберут только тогда, когда полностью закончатся работы по восстановлению благоустройства. В водоканале заверили, что это произойдет в ближайшие дни: «Непорядок, когда в центре города под Новый год остаются следы наших раскопок, — уверил начальник цеха «Центр-1» Владимир Чепурин. – Погода, правда, подкачала, но мы постараемся».