В следующем году в городе начнутся работы по обновлению ещё одного крупного парка. На этот раз будет проведена реконструкция парка 50 лет Октября, расположенного за центром культуры и отдыха «Авангард» Кировского района. Аукцион на проведение работ уже объявлен, это позволит компании-победителю в следующем году приступить к работам сразу после того, как установится благоприятная погода. Обновление парка, созданного в 60-е годы прошлого столетия, стало возможным благодаря победе Кировского района в конкурсе «Лучший парк Волгограда», по результатам которого территория в границах улиц им. 64-й Армии, им. З. Маресьевой, им. К. Минина, им. Кирова заняла третье место и получила средства из муниципального бюджета на развитие.

Обновленный парк 50 лет Октября станет продолжением реконструированного сквера Доблести и Славы и позволит создать в Кировском районе единую зону отдыха. Согласно проекту, подрядная организация уложит порядка 5,5 тысячи квадратных метров разноцветной плитки на пешеходные дорожки, смонтирует современную систему освещения и арт-объекты. Обновление затронет и зеленую зону. Так, в парке рабочие смонтируют новый поливочный водопровод, которого здесь никогда не было, высадят новые деревья и кустарники взамен старых и больных растений, разобьют цветники на площади свыше 100 квадратных метров.

После завершения реконструкции парковая зона будет обрамлена двумя аллеями – одна пройдет по ул. З. Мересьевой от кинотеатра «Авангард» до ул. Кирова, вторая с беседками — вдоль ул. К. Минина от кинотеатра «Авангард» до пересечения с ул. Кирова.

Для маленьких посетителей подрядная организация оборудует две игровых площадки с безопасным резиновым покрытием общей площадью свыше 500 квадратных метров. Появятся в парке и зона для занятия спортом, в том числе ворота для мини-футбола и волейбольная сетка, скейтпарк, а также сцена для проведения культурных и общественных мероприятий, вокруг которой установят скамьи.

Что будет с территорией в следующем году — мы все увидим. А пока надеемся, что во время работ парк преобразится в лучшую сторону, а не как обычно в нашем городе.