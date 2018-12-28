В этом году в Волгограде в рамках реализации крупного инвестиционного проекта в сфере наружного освещения были модернизированы порядка 2000 светоточек, построены 26 км сетей для ввода еще порядка 800 светоточек. До 2021 года включительно в развитие сети наружного освещения будут вложены порядка одного миллиарда рублей — на эти средства инвестору предстоит модернизировать десятки километров существующих линий, а также проложить новые сети.

Осенью новые фонари были установлены на улице Алексеевской, Петровской и Панфиловской в Советском районе, здесь специалисты установили 35 новых металлических опор с энергоэффективными светодиодными лампами. На участке ул. Неждановой в направлении пос. Горьковского специалисты установили 36 металлических опор со светодиодными светильниками. Основная отличительная черта таких светодиодных светильников – способность равномерно рассеивать поток яркого белого света, что улучшает видимость для участников движения и напрямую влияет на уровень безопасности на дорогах. Гарантийный срок службы таких энергоэкономичных устройств составляет 50 тысяч часов – это примерно в 3 раза больше, чем лампы предыдущего поколения.

На улицах Быкова, Тракторостроителей и Менжинского в Тракторозаводском районе рабочие смонтировали 57 светоточек. Кроме того, новая линия освещения возведена на ул. Демьяна Бедного – здесь установлены 15 светоточек, еще 71 фонарь смонтирован на ул. Александрова.

Современная система освещения впервые установлена на дороге к Волгоградскому кардиологическому центру и на ул. Автотранспортной Ворошиловского района. Работы по строительству новых линий велись и в других районах Волгограда.

Одновременно с новым строительством проведена модернизация старых линий: заменены около 2 тысяч светоточек и порядка 230 новых световых оцинкованных опор вдоль оживленных магистралей города — на ул. Рокоссовского, Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя и других.

На всех этапах работы компания использует современные и долговечные материалы, а технология проведения работ соответствует всем требованиям безопасности и качества. Сначала при помощи бурокрановой установки специалисты бурят отверстия глубиной не менее 2 метров для подземных опор, которые заливаются уплотненной бетонной смесью. Это позволит наружным опорам выдержать сильные ветровые и механические нагрузки. Когда закладной элемент выставлен и забетонирован, к нему сверху болтовым соединением крепится металлическая опора. Завершающей стадией строительства новых линий освещения является установка кронштейна и светодиодного светильника.

Основные работы по модернизации и строительству линий наружного освещения будут проведены за первые четыре года. После завершения действия соглашения все усовершенствованное модернизированное имущество остается в собственности города.