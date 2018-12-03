В этом году, благодаря господдержке, в Волгоградской области были созданы свыше 536 гектаров новых садов, площади для товарного производства плодов увеличились почти до восьми тысяч гектаров. Часть затрат на закладку, уход за многолетними насаждениями и строительство систем орошения аграриям компенсируют из федерального и областного бюджетов.

Площадь садов, предназначенных для товарного производства, в 2018 году составила 7,9 тысячи гектаров, из них 6,2 тысячи гектаров — это высокопродуктивные площадки интенсивного типа.

По объему закладки многолетних насаждений лидирует компания «Сады Придонья»: в этом году в Городищенском, Иловлинском и Калачевском районах была произведена закладка садов на площади 522,7 гектара, из них 439,7 гектара — интенсивного типа, которые начинают плодоносить раньше традиционных и обеспечивают высокую урожайность в 45-60 тонн с гектара. Более 14 гектаров яблоневых посадок прибавилось и в Среднеахтубинском районе — инвестиционный проект реализован предприятием «Заветный сад».

Волгоградские аграрии получили компенсацию части затрат на закладку, уход за многолетними насаждениями — в этом году размер поддержки составил 162,6 миллиона рублей. Также садоводам вернули часть затрат на транспортировку продукции, реализацию проектов мелиорации.