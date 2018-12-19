Давно уже идет обсуждение, какими же будут тарифы на вывоз мусора с нового года. Мнений на этот счет было множество, разговоры доходили до того, что с 1 января 2019 года мы будем платить чуть ли не по тысяче рублей с человека. И вот новый год уже стремительно приближается, и вопрос о тарифах уже подняли до обсуждения в Общественной палате Волгоградской области. Здесь провели расширенное заседание по этому поводу и даже озвучили примерные цифры. Участниками заседания стали представители экспертной комиссии Общественной палаты Волгоградской области и общественного совета при комитете тарифного регулирования, заместитель губернатора Валентина Гречина, руководители профильных ведомств, представители компании «Управление отходами — Волгоград».

Напомним, что с 1 января 2019 года в Волгоградской области, как и во всех других субъектах РФ, в соответствии с федеральным законодательством начнет действовать единый региональный оператор. Он поэтапно обеспечит полный цикл обращения с коммунальными отходами, начиная от первичного сбора в каждом населенном пункте Волгоградской области и заканчивая утилизацией на специализированном объекте.

В ближайшие дни предстоит утвердить тариф для потребителей за оказание услуг по вывозу ТКО. Варианты расчетов платы за оказание услуги, которая из жилищной перешла в разряд коммунальной, были предложены на рассмотрение экспертной комиссии Общественной палаты Волгоградской области, представителям общественных советов при профильных комитетах областной администрации. Экспертиза заявки и документов регионального оператора проводилась в соответствии с федеральной нормативно-правовой базой и с учетом экономически подтвержденных расходов — важно не допустить необоснованных платежей. В зависимости от ряда факторов тариф может составить от 111 до 115 рублей с гражданина в месяц. Окончательная сумма будет определена в ближайшие дни.

Отметим также, что для эффективной работы по снижению накопленного экологического ущерба в регионе создана необходимая инфраструктура: в соответствии с территориальной схемой каждый кластер оснащен объектами временного накопления, современным полигоном и мусоросортировочными мощностями. Кроме того, в Михайловке с привлечением федеральной поддержки началось строительство мусороперерабатывающего комплекса. В планах — поэтапно снизить долю захоронения ТКО на полигонах и до 100% повысить долю обработки.