Музей под открытым небом начинает приобретать очертания. Первые экспонаты военной техники уже были установлены на территории около парохода «Гаситель» в Ворошиловском районе. Уже сейчас тут можно увидеть гаубицу, зенитную пушку и реактивную систему залпового огня «Град», прообразом которой послужила легендарная «Катюша». А всего на площадке разместятся семь единиц боевых машин, которые прибудут в город-герой из военных частей.

Площадка в 760 квадратных метров станет настоящим музеем, где можно будет увидеть танк Т-62, бронетранспортер, боевую разведывательную машину, зенитную самоходную установку, гаубицу, зенитную пушку и реактивную систему залпового огня. Кроме того, в сквере установят шесть спортивных тренажеров и баскетбольную стойку с щитом и сеткой.

Техника, которая уже установлена на площадке, ранее базировалась в военных частях Курганской, Свердловской, Владимирской, Костромской областях и Краснодарском крае и перед отправкой прошла процедуру разоружения. Позже у каждого экспоната будет установлена табличка с наименованием, годом выпуска и основными характеристиками военной техники.