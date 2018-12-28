Мы традиционно отмечаем Новый год в кругу семьи и близких друзей. А на долгих праздничных каникулах собираемся за просмотром любимых фильмов и сериалов. Для того, чтобы не тратить время в поисках чего-то интересного и нового, телеком-оператор «Дом.ru» подготовил специальную подборку лучших ТВ-премьер января для читателей «Живого Волгограда». С мультиплатформенным ТВ «Дом.ru Movix» фильмы, программы и ТВ-шоу можно смотреть с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке, через приложение для Smart TV*, с мобильных устройств или с сайта movix.ru. Благодаря сервису «телеархив» все фильмы и сериалы доступны еще 3 дня после эфира.

На канале «Кинопремьера» в пакете каналов «Настрой кино» зрителей ждут сразу 4 эксклюзивных премьеры: 9 января «Человек-муравей и Оса», 16 января «Красотка на всю голову», 23 января «Лето» и 30 января «Отель «Артемида».

Телеканал ViP Premiere (пакет каналов ViP Viasat Premium) покажет две кинопремьеры: комедийный боевик «Такси 5» и приключенческий фильм «Мир Юрского периода 2». Поклонники французской франшизы познакомятся с новыми героями — племянником Даниэля и переведенным из столицы новобранцем Сильваном Маро. А на острове Нублар произойдет катастрофа — внезапно пробудившийся вулкан угрожает стереть динозавров с лица земли. Любителей сериалов ViP Premiere также порадует новым сезоном фантастического шпионского триллера «Двойник», который российские зрители увидят одновременно со всем миром.

Сюрпризы в январе ждут фанатов еще нескольких сериалов. Наверное, самой громкой премьерой станет долгожданный 3 сезон «Настоящего детектива», который стартует 14 января в Амедиатеке и на телеканале AMEDIA Premium. В нем стареющий детектив Уэйн Хэйс (Махершала Али) вспоминает обстоятельства жуткого двойного убийства, произошедшего в 1980 году. 23 января на телеканале FOX стартует сериал «Перерождение», повествующий о событиях в Южной Америке, где несколько человек, больных раком, становятся жертвами нападения летучих мышей и исцеляются от смертельного недуга. Правительство начинает соответствующие эксперименты и в конечном итоге оказывается нос к носу с огромной толпой практически неубиваемых вампиров, увеличивающих собственную популяцию. SONY SCI-FI впервые на российском ТВ-экране покажет сериал «Джессика Джонс» о супергероине с тёмным прошлым, которая начинает новую жизнь и становится частным детективом. А зрителей SONY CHANNEL ждет премьера 4 сезона фантастического сериала «Чужестранка» — номинанта на «Золотой глобус», лауреата премий People’s Choice Awards и Critics’ Choice Television Award.

Любителей познавательных телепередач точно заинтересует премьера от National Geographic – 20 января на телеканале стартует художественно-документальный сериал «Кремниевая долина», который расскажет о заре технологической эры.

Не забыли производители ТВ-контента и об активном досуге для зрителей. Телеканал «Живи» в новом телевизионном сезоне предлагает не останавливаться в постоянной работе над собой. И с 21 января запускает доступные и эффективные тренировочные комплексы с рекомендациями по питанию и позитивным настроем от популярного бодибилдера — Сергея Глушко.

Приятного просмотра!

* Услуга доступна новым клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 01.01.2013 года.