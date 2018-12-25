По статистике, пользователи транспортной карты «Волна» предпочитают тарифный план «Часовой безлимитный (пересадочный)», дающий возможность за 30 рублей в течение часа делать неограниченное число пересадок на общественном транспорте. «Часовой безлимитный» — это один из 14 тарифных планов, стоимость которого в 2019 году останется для горожан неизменной.

Напомним, что общее количество транспортных карт «Волна», приобретенных волгоградцами для оплаты проезда в общественном транспорте, превысило на сегодняшний день отметку в 180 тысяч. С января 2019 года для них стоимость проезда на автобусных, троллейбусных маршрутах и на линиях наземного трамвая изменится с 18 до 20 рублей. Продолжат действовать и удобные тарифные планы, в том числе предусматривающие безлимитный проезд — стоимость большинства из них останется на уровне 2018 года.

Неизменной для граждан останется стоимость безлимитных проездных билетов на все виды электрического транспорта, а также для скоростного трамвая — 1350 и 1100 рублей соответственно. Для студентов и учащихся прежней будет стоимость тарифного плана «Безлимитный», действующего в электрическом транспорте. Сохранится цена и льготного проездного (трамвай-троллейбус) на 45 поездок – 450 рублей.

Стоимость безлимитных автобусных проездных с 1 января 2019 года сравняется с действующими уже сегодня тарифными планами на городском электрическом транспорте. Так, к примеру, для граждан стоимость безлимитного проездного, дающего право в течение месяца совершать неограниченное количество поездок на автобусе, с 1 января будет аналогична уже действующим тарифам на трамвай или троллейбус — 990 рублей. Для студентов такие проездные на неограниченное число поездок будут стоить 800 рублей, учащиеся ссузов могут приобрести их за 550 рублей. Добавим, что семьям, в которых дети-школьники пользуются общественным транспортом, по-прежнему будет предоставляться 100-процентная компенсация стоимости проезда.