В эти выходные волгоградский комик представит свою большую стендап-программу, к нам приедет бывший участник Tesla Boy с концертом и dj-сетом, состоится первый фестиваль фантастического кино «Best SCI-FI», пройдет рэп-концерт в поддержку свободы слова музыкантов и бесплатный квиз в Европе Сити Молл. Что не вошло в ТОП-5 — смотрите в конце публикации или в нашем календаре. В обновленном интерфейсе вы можете выбрать события дня, недели или месяца, что делает ваш поиск удобным и быстрым.

№5

В эту субботу в бар «Друзья» приедет музыкальное трио RSAC с презентацией альбома. RSAC — это проект Феликса Бондарева (успел поработать с Мумий Троллем, Найком Борзовым и другими), Леонида Затагина (ex-гр. Tesla Boy) и Ивана Амельченко (ex-гр. Mana Island). Такие привозы музыкантов случаются редко, поэтому мы категорически рекомендуем посетить этот концерт. Кстати, после концерта Затагин собирается отыграть свой dj-сет. Если хотите узнать больше, переходите на наш календарь.

№4

В это воскресенье волгоградский комик Дмитрий Колыбелкин представит свою новую часовую стендап-программу «Сумасшедший. В хорошем смысле слова». Отвлечься от городской серости и проблем вы сможете в баре «Подъезд». Вход свободный. Подробности здесь.

№3

В детстве, а может и сейчас, каждый из нас с большим интересом залипал у телевизора, когда там показывали фантастику. В эту субботу у вас есть шанс вспомнить детство и погрузиться в выдуманный мир. В субботу компания «Tree Films» и студенческий киноклуб «Альтернатива» (ВГИИК) впервые в Волгограде представят программу фестиваля фантастического кино «Best Sci-Fi», который пройдет в ИКРЕ. Ознакомиться с программой фантастических фильмов вы сможете на странице организаторов.

№2

На волне концерта Noize MC, Оксимирона и Басты #ябудупетьсвоюмузыку, бар «Белая Лошадь» устраивает свой концерт, посвященный свободе слова для музыканта. Выступать будут местные реперы. Познакомиться и послушать их вы сможете уже в эту субботу. Подробности в календаре.

№1

В это воскресенье Европа Сити Молл устраивает бесплатный квиз. Если вы не знаете, где встретиться с друзьями помимо кофеен и кальянных, то это событие точно для вас. Тем более, что за правильные ответы дарят подарки. Все что от вас нужно -зарегистрироваться. Подробности в календаре.

Что не вошло в ТОП-5

Что пройдет в субботу:



Что пройдет в воскресенье:

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