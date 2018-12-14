В эти выходные обещают мороз и снегопад, поэтому можно будет лепить снеговиков или кататься с горки на санках. Ну а если снег так и не пойдет, то мы знаем, чем можно себя занять и куда сходить. Помните, что другие события недели найдете в нашем календаре событий по ссылке. Там можно посмотреть события дня, недели и месяца.
№5
Ночная жизнь в Волгограде развита очень слабо, поэтому вдвойне круто, что кто-то придумывает новые форматы и не стоит на месте. Например, бар «Друзья» анонсировал субботнюю вечеринку под названием RZB. Это живой перфоманс в исполнении музыкантов и диджея. Что из этого выйдет — узнаете, если придете. Сами музыканты обещают что-то крышесносное.
№4
Если повторяющиеся спектакли волгоградских театров вам надоели и хочется чего-то нового, то рекомендуем сходить на читку пьесы «UFO», которую проводит в это воскресенье театр «Южный маяк». «Короткий метр» — это читки и спектакли современных драматургов, которые идут не более часа. Вы не только насладитесь мини-пьесой, но еще и познакомитесь с актуальными тенденциями в мировой режиссуре. Подробности по ссылке.
№3
Кто сказал, что в Волгограде почти не осталось творческих людей? В эту субботу максимальная концентрация местных поэтов соберется на 27-ом поэтическом слэме в баре «Друзья». Здесь нет цензуры и жестких правил. Только свобода творчества. Вход бесплатный, подробности по ссылке.
№2
Новый год близко, а значит, пора покупать подарки. А еще теперь каждые выходные то тут то там будут проходить новогодние ярмарки и маркеты. В эту субботу и воскресенье холл ИКРЫ превратится в маленький поттеровский городок Хогсмид, где будут продавать новогодние подарки ручной работы, проходить мастер-классы и конкурсы. Фанатам Гарри Поттера особенно рекомендуем посетить. Ярмарка будет работать с 12 до 20 часов оба дня.
№1
В выходные ТРЦ «Акварель» устраивает большой новогодний праздник для всей семьи. В субботу и воскресенье вас ждут интерактивные игры для детей, конкурсы, подарки, премьера спектакля «В поисках Снегурочки», анимация «Холодное сердце», а также эти два дня будет работать секретная служба Деда Мороза. Подробности в нашем календаре событий.
Что не вошло в ТОП-5
Что еще пройдет в субботу:
- Забег parkrun
- Выставка «Роковая встреча: Винсент Ван Гог и Поль Гоген
- Выставка «Большое дерево»
- Квест-игра «Сказочная дуэль»
- Лекция «Свобода и одиночество: философия Ж.-П. Сартра»
- Танцевальное шоу Болеро
- Stand Up
- Концерт органной музыки «Рождественские мелодии»
- Концерт «Рождественские рок встречи»
- Концерт группы Мадрид
- Концерт Buenos Dias
- Концерт группы Orion
- Концерт групп «Контроль» и «Мысли твоего города»
Что еще пройдет в воскресенье:
- Выставка «Роковая встреча: Винсент Ван Гог и Поль Гоген
- Выставка «Большое дерево»
- Детский мастер-класс «Рождественский адвент календарь»
- Лекция «Сакральные сети музыки»
- Лекция+мастер-класс «Мужчина и женщина: счастливы вместе»
- Тренинг «Психосексуальное развитие личности»
- Открытый микрофон
- Рок-хиты Resonance
- Концерт Rauf and Faik
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