В эти выходные обещают мороз и снегопад, поэтому можно будет лепить снеговиков или кататься с горки на санках. Ну а если снег так и не пойдет, то мы знаем, чем можно себя занять и куда сходить. Помните, что другие события недели найдете в нашем календаре событий по ссылке. Там можно посмотреть события дня, недели и месяца.

№5

Ночная жизнь в Волгограде развита очень слабо, поэтому вдвойне круто, что кто-то придумывает новые форматы и не стоит на месте. Например, бар «Друзья» анонсировал субботнюю вечеринку под названием RZB. Это живой перфоманс в исполнении музыкантов и диджея. Что из этого выйдет — узнаете, если придете. Сами музыканты обещают что-то крышесносное.

№4

Если повторяющиеся спектакли волгоградских театров вам надоели и хочется чего-то нового, то рекомендуем сходить на читку пьесы «UFO», которую проводит в это воскресенье театр «Южный маяк». «Короткий метр» — это читки и спектакли современных драматургов, которые идут не более часа. Вы не только насладитесь мини-пьесой, но еще и познакомитесь с актуальными тенденциями в мировой режиссуре. Подробности по ссылке.

№3

Кто сказал, что в Волгограде почти не осталось творческих людей? В эту субботу максимальная концентрация местных поэтов соберется на 27-ом поэтическом слэме в баре «Друзья». Здесь нет цензуры и жестких правил. Только свобода творчества. Вход бесплатный, подробности по ссылке.

№2

Новый год близко, а значит, пора покупать подарки. А еще теперь каждые выходные то тут то там будут проходить новогодние ярмарки и маркеты. В эту субботу и воскресенье холл ИКРЫ превратится в маленький поттеровский городок Хогсмид, где будут продавать новогодние подарки ручной работы, проходить мастер-классы и конкурсы. Фанатам Гарри Поттера особенно рекомендуем посетить. Ярмарка будет работать с 12 до 20 часов оба дня.

№1

В выходные ТРЦ «Акварель» устраивает большой новогодний праздник для всей семьи. В субботу и воскресенье вас ждут интерактивные игры для детей, конкурсы, подарки, премьера спектакля «В поисках Снегурочки», анимация «Холодное сердце», а также эти два дня будет работать секретная служба Деда Мороза. Подробности в нашем календаре событий.

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Что еще пройдет в субботу:

Что еще пройдет в воскресенье:

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