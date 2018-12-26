Tele2 — альтернативный оператор мобильной связи — подводит итоги технического развития на юге в 2018 году. Число базовых станций с поддержкой 4G выросло на 35%. Ключевыми объектами строительства сетевой инфраструктуры стали аэропорт «Платов», Крымский мост, стадионы «Арена» в Ростове-на-Дону и Волгограде, а также курортный кластер Черноморского побережья.

В 2018 году масштабное строительство сети прошло в Ростовской области. Число базовых станций с поддержкой 4G выросло в 1,5 раза. В итоге оператор фактически сравнял значения 3G и 4G по покрытию. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет Tele2 доступен почти 90% населения региона.

В результате расширения сети 4G оператору удалось улучшить покрытие в более чем в 100 локациях с недостаточным покрытием. Значительно улучшилось качество мобильного интернета в Сальском, Пролетарском, Красносулинском, Зерноградском, Тарасовском, Мясниковском, Неклиновском районах Ростовской области.

Отдельное внимание технический департамент Tele2 уделяет крупным инфраструктурным объектами, имеющим особое социальное значение. Так, оператор значительно расширил зону покрытия 4G на территории всего аэропорта «Платов». Стабильное соединение с высокоскоростным мобильным интернетом Tele2 доступно в зоне прилета, регистрации, VIP-терминале, а также на парковке и трассе, ведущей в траспортный хаб.

Масштабные работы по строительству сети были проведены на стадионе «Ростов-Арена». Все запланированные технические работы Tele2 были завершены в полном объеме к моменту проведения первого матча. Технические специалисты операторы обеспечили полное покрытие спортивного объекта 3G и 4G сетями. Современное оборудование Nokia позволило обеспечить надежное покрытие трибун, технических помещений и территории, прилегающей к спортивному комплексу, даже в моменты пиковых нагрузок.

Помимо этого, планомерное расширение сети мобильного интернета продолжается в густонаселенных районах Ростова-на-Дону, где число активных абонентов постоянно растет: в спальных районах, парках, рынках и торговых центрах. Так, полное покрытие сетью 4G Tele2 достигнуто в крупнейшем торговом центре региона «Мега».

В 2018 году число базовых станций с поддержкой LTE в Краснодарском крае выросло на 15%, в Волгоградской области – в 2 раза. Знаковым проектом на юге стало создание стабильного покрытия скоростным мобильным интернетом на Крымском мосту через Керченский пролив. Помимо этого, регулярно ведется планомерное улучшение качества связи в курортном кластере Черноморского побережья.

В результате строительства сеть 4G стала доступна 84% жителей Краснодарского края (+15 п. п.) и 82% – Волгоградской области (+18 п. п.)

Олег Савчук, технический директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«На федеральном уровне Tele2 лидирует по темпам развития инфраструктуры LTE. По данным Роскомнадзора, с начала 2018 года компания увеличила число базовых станций этого стандарта на 100%. Южный филиал Tele2 внес значимый вклад в эти результаты: в целом число базовых станций с поддержкой 4G выросло на 35%. Инвестируя в технологическое развитие, оператор, прежде всего, заботится о своем абоненте, чтобы он мог получить качественное соединение в любой точке. Мы надеемся, что улучшение качества связи, а также высокий уровень сервиса, который предоставляет оператор, позволят нам поддерживать степень доверия абонентов. Индикатором этого доверия можно считать индекс NPS (Net Promoter Score — готовность клиентов рекомендовать оператора другим людям). Уже который год Tele2 является безоговорочным лидером по этому показателю в телеком-отрасли. По результатам октября 2018 года показатель вырос до 45% – отрыв от ближайшего конкурента составил 17 п. п.».

В 2019 году Tele2 продолжит работу над улучшением качества сети и обязуется сравнять зоны 2G и 4G – то есть везде, где есть сеть оператора, будет и высокоскоростной интернет.