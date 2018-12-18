В преддверии Нового года Волгоградский областной театр кукол подготовил для жителей и гостей города спектакль «Щелкунчик» по произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана, показы которого будут проходить все праздники – с 22 декабря по 8 января (кроме 1 января). Помимо просмотра спектакля, зрители смогут поучаствовать в новогодней интермедии и праздничном хороводе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Сказку Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», которая послужила основой для инсценировки и спектакля, нельзя считать по-настоящему детской. Однако она по праву считается классикой семейного чтения: ведь в ней есть приключение, волшебство, и – ощущение праздника. Во многом – благодаря музыке из балета П.И. Чайковского, после появления которого «Щелкунчик» в нашем сознании так стал крепко связан с Новым годом. И, конечно, эта музыка прозвучит в новом кукольном спектакле.

– Надеемся, что нам удалось в нашей адаптации сохранить атмосферу гофмановского текста, а спектакль будет близок, понятен и интересен зрителю как семейная сказка, – поделилась своими ощущениями автор инсценировки Инна Стёжкина.

Художником спектакля стала молодая Александра Громова (Санкт-Петербург/Москва). Александра – интересный и востребованный художник, её спектакли получали были номинированы на престижные театральные премии в т.ч. «Золотой Софит».