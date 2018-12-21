Стала известна точная сумма, которую будут платить жители региона за вывоз мусора с 1 января 2019 года. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами был установлен на коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области.

На коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области принято решение об установлении тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами — с нового года во всех субъектах РФ выполнять полный цикл работ по сбору, обработке и утилизации мусора будут единые операторы.

Экспертиза заявки и документов регионального оператора проводилась в соответствии с федеральной нормативно-правовой базой и с учетом экономического обоснования.

«Эксперты комитета провели доскональную и жесткую экспертизу заявки на установление тарифа за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В результате проект тарифа был снижен почти на треть. Плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составит 114 рублей 92 копейки, частном домовладении — 113 рублей 25 копеек в месяц», — отметила председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светлана Горелова.

Важно отметить, что в решении задачи, касающейся миллионов жителей региона, были задействованы не только профильные ведомства, но и общественные объединения.