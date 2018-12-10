Первую масштабную независимую экспертизу провело по всей стране информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в сентябре — октябре 2018 года.

В ходе исследования 100 специально подготовленных тайных покупателей протестировали розницу крупнейших федеральных мобильных ритейлеров — «Билайна», «МегаФона», МТС, Tele2, «Связного», а также некоторые региональные сети в 16 городах России, включая г. Волгоград. Тайные покупатели посетили 653 торговые точки, расположенные в местах с максимальной проходимостью (в Волгограде – 36 салонов). По результатам визитов они заполнили анкеты, составленные на основании научной методологии SERVQUAL (от Service — cервис и QUAL – качество), которая широко применяется для оценки качества сервиса и базируется на определении удовлетворенности потребителей по пяти основным критериям («Материальность», «Надежность», «Отзывчивость», «Убежденность», «Сочувствие»). Все проверки сопровождались аудиозаписью и фотографиями.

Работа каждого салона оценивалась по 22 показателям, в частности, удобство расположения магазина, его ассортимент (в том числе, наличие топ-20 самых продаваемых смартфонов), доступ к товару, скорость обслуживания, культура общения, внешний вид сотрудника, знание им тарифов и готовность дать профессиональную консультацию, а также другие критерии. На основе 22 коэффициентов был рассчитан Глобальный коэффициент качества услуги (ГККУ). В результате в г. Волгограде наибольший показатель качества (86.4%) оказался у розничной сети «Билайн» (на втором месте – «Связной», на третьем— локальные ритейлеры (DNS, Online, «Телефон.ру», «Стимул»)).

В этом году «Билайн» удвоил число собственных магазинов в России. Новые магазины открывались с применением аналитики Big Data для выбора наиболее эффективных локаций, а график работы салонов и сотрудников формировался с помощью интеллектуальной системы так, чтобы клиенту не нужно было стоять очередях. Кроме того, оператор обеспечил присутствие на прилавках самых популярных смартфонов и провел рекордное количество акций на девайсы.

Для быстрого выбора клиентом нужной модели консультанты «Билайн» используют специальное приложение MyBeeStore на своем смартфоне или планшете, и теперь места продавцов «не привязаны» к стационарному компьютеру, что позволяет повысить скорость и качество обслуживания. Салоны «Билайн» становятся ближе к клиентам во всех смыслах: совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» был запущен проект «Островки безопасности», и в магазин «Билайн» теперь может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или страдающий потерей памяти пожилой человек.

Подробности исследования по ссылке.