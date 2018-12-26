В течение двух дней в музее-заповеднике «Старая Сарепта» можно будет встретиться с Дедом Морозом, который прилетит на личном самолете и будет встречать юных гостей музея и их родителей.

Каждый сможет заглянуть в зимнюю мастерскую, где примет участие в волшебных мастер-классах Снегурочки, напишет письмо главному зимнему волшебнику и поучаствует в веселых играх.

Гости резиденции смогут посетить татарский дом и калмыцкую кибитку, чтобы познакомиться с традициями празднования Нового Года у народов Нижнего Поволжья и, конечно, встретиться с Дедом Морозом в его сказочной избе, чтобы сфотографироваться с ним и получить новогодний подарок.

Также всех желающих ждут на ярмарке мастеров, которые предложат оригинальные подарки для ваших близких.

Встречи будут проходить 29 декабря с 13:00 до 17:00 и 30 декабря с 9:00 до 17:00. Запись по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.