В новогоднюю ночь жителей и гостей города до мест назначения будут доставлять спецрейсы общественного транспорта, которые продлят свою работу в ночь с 31 декабря на 1 января. 12 городских маршрутов общественного транспорта будут работать по новогоднему расписанию. Дополнительные рейсы будут организованы на автобусных, трамвайных и троллейбусных направлениях. Общественный транспорт будет перевозить волгоградцев вплоть до первых утренних рейсов.

Организованные дополнительные спецрейсы в новогоднюю ночь довезут волгоградцев из разных районов города к главным новогодним мероприятиям. С южных районов будут организованы дополнительные рейсы автобусов по направлению №2. С конечной остановки «К-тр «Юбилейный» транспорт отправится в 20:55, 21:40, 0:20, 1:45, 3:45 и 5:10. Рейсы от площади Ленина запланированы в 22:25, 23:10, 01:50, 3:15, 5:15 и 6:40. Также с южных районов 15 микроавтобусов по маршруту №70А «Пр-кт Столетова – Шоссе Авиаторов (оптовый рынок)» продолжат курсировать до поздней ночи. Интервал движения, запланированный перевозчиком, составит порядка 15-20 минут. Для жителей Красноармейского района, которые предпочтут отметить праздник рядом с украшенной елкой на бульваре им. Энгельса, с интервалом в 20 минут будет работать трамвай №11.

Для волгоградцев из северной части города в ночное время продолжит работу автобусный маршрут №21 «П. Гэс» — «ЖД Вокзал». В сторону центра автобусы отправятся в 21:15, 0:50 и в 3:25, в обратном направлении — в 22:25, 02:00 и 4.40. Кроме того, спецрейсы организованы и на троллейбусных направлениях №№9 и 12. От Спартановки до остановки «Детский центр» маршрут №9 начнет отправляться с 22:02 и будет курсировать каждый час до первых утренних рейсов. Еще 5 спецрейсов добавлены для троллейбуса №12 «Детский центр» — «Спартановка»: из Тракторозаводского района электротранспорт отправится в 23:16, 1:53, 2:47, 3:43 и 4:53, из центра троллейбусы во время и после праздничных гуляний отвезут горожан в 22:17, 22:54, 1:55, 2:45, 3:39 и 4:33.

Жителей Дзержинского района в новогоднюю ночь до главной городской елки доставят автобусы маршрута №6. Из отдаленного поселка «Аэропорт» гостей праздничной интерактивной программы «Лаборатория новогодних чудес» транспорт отвезет в 22:55, 01:20, 3:00 и 4:50. Отправления в обратную сторону от железнодорожного вокзала планируются в 22:05, 00:30, 02:10 и 04:00.

От остановки «Детский центр» в 04:26 организован дополнительный рейс трамвая №1, курсирующего до частного жилого массива в Ворошиловском районе. Трамвай №2 «Детский центр» — «Школа №36» на протяжении всей ночи будет работать с интервалом движения порядка 35-40 минут.

До остановки «Обувная фабрика» трамвай №4 отправится от «Детского центра» в 1:54, 2:23, 2:55, 3:21, 3:50, 4:46 и 6:03. До конечной «Жилгородок» вагоны по маршруту №10 проследуют в 22:29, 23:06, 23:38, 1:50, 2:18, 3:12, 3:39, 4:12 и 6:07.

Из Дзержинского района через центр Волгограда и до Советского района с интервалом порядка 40 минут продолжит работу троллейбусный маршрут №15А.