Волгоградстат опубликовал список самых желанных подарков на новый год. Предпочтения среднестатистического россиянина в течение последних лет практически не меняются, отмечает ведомство: самые желанные подарки – путешествия, книги, парфюмерия, шоколад, алкогольные напитки и, конечно, смартфоны.
В сети появляются данные, что уже в 2019 мы увидим и смартфоны с совершенно безрамочным экраном, и с поддержкой 5G и, даже, гибкие смартфоны. Но пока это лишь слухи и можно разобраться в тенденциях, которые существуют на рынке сейчас.
Ни для кого не секрет, что сейчас уже “звонилками” практически никто не пользуется. Многие бабушки и дедушки уже вполне уверенно обращаются с гаджетами, сидят в одноклассниках и переписываются в Whatsapp. Пользователи предпочитают более технологичные устройства, отмечает коммерческий директор волгоградского филиала Tele2 Роман Солонин: количество аппаратов с поддержкой LTE, зарегистрированных в сети Tele2 региона, за год выросло почти в 2,5 раза, в то время как число трубок с 2G упало на 15%. Мы видим резкий всплеск интереса к технологии 4G, добавляет он, в целом доля устройств с поддержкой LTE выросла в 2 раза и сейчас 40% наших абонентов имеют именно такие устройства.
- 40% - 4G
- 23% - 3G
- 37% - 2G
Количество аппаратов с поддержкой LTE, зарегистрированных в сети Tele2 региона.
В результате Tele2 приняла решение сосредоточиться на продажах оборудования с поддержкой LTE, говорит Роман Солонин. Компания выводит из дистрибуции брендированные 3G-устройства на фоне активного строительства сетей четвертого поколения в регионах и роста проникновения 4G-смартфонов в своей сети. Только за 2018 год мы увеличили число базовых станций с поддержкой LTE в Волгоградской области в 2 раза. В результате строительства сеть 4G стала доступна 82% жителей Волгоградской области (+18 п. п.).
Исследования компании показали, что спрос на смартфоны с поддержкой скоростного интернета LTE превысил интерес к 3G-устройствам, добавляет Роман Солонин.
Очень долгое время на рынке смартфонов было только 2 настоящих конкурента — Apple и Samsung. С приходом на рынок китайских компаний Xiaomi, Meizu и Huawei все изменилось. Сегодня смартфон, который почти не будет уступать по характеристикам топовым флагманам можно купить до 20000 рублей. Однако значительного изменения в предпочтениях абонентов пока не произошла, отмечает Роман Солонин: если взять топ-10 смартфонов, зарегистрированных в нашей сети, то окажется, что 5 из них – под брендом Samsung, 3 – Apple. Но фокус действительно смещается, так что уже в следующем году расстановка может измениться, добавляет он.
Пока что поговорим о том, чем же нас удивляли смартфоны в уходящем году. Во-первых, это конечно же увеличение экранов и стремление к безрамочности. Для большинства людей просмотр видео на смартфоне в HD-качестве уже стал нормой. А если у экрана еще и еле заметные рамки, то просматривая ролики на Youtube можно потерять несколько часов.
Вторая тенденция — увеличение емкости батареи. В этом плане Apple могли бы постараться немного лучше. Если у Iphone XS Max 3174 мАч (что является довольно средним показателем), то у смартфонов других производителей этот показатель доходит до 5300 мАч (такой объем аккумулятора у смартфона Xiaomi Mi Max 2, стоимость которого составляет 15000 рублей).
Третья — копирование внешнего вида Iphone X. Здесь спорить бессмысленно Apple — всемирно известный бренд, который за долгие годы существования заработал свое имя и теперь это имя кормит всю компанию. Невозможно не заметить, как многие смартфоны начали копировать внешний вид и знаменитую “монобровь” Iphone X.
И, наконец, тенденция которая не может не радовать, рост объемов бюджетных устройств. Китайский рынок крепко держит позиции и не собирается отпускать российского пользователя. В интернете огромное множество статей о том какой смартфон можно купить до 15000 рублей.
С июля этого года в салонах Tele2 ввели новую ассортиментная матрицу, сейчас там представлен широкий спектр смартфонов стоимостью от 10 тыс руб. и выше ключевых брендов: Samsung, Huawei, Honor, и других производителей, которые являются лидерами продаж, говорит Роман Солонин.