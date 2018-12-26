Вторая тенденция — увеличение емкости батареи. В этом плане Apple могли бы постараться немного лучше. Если у Iphone XS Max 3174 мАч (что является довольно средним показателем), то у смартфонов других производителей этот показатель доходит до 5300 мАч (такой объем аккумулятора у смартфона Xiaomi Mi Max 2, стоимость которого составляет 15000 рублей).

Третья — копирование внешнего вида Iphone X. Здесь спорить бессмысленно Apple — всемирно известный бренд, который за долгие годы существования заработал свое имя и теперь это имя кормит всю компанию. Невозможно не заметить, как многие смартфоны начали копировать внешний вид и знаменитую “монобровь” Iphone X.

И, наконец, тенденция которая не может не радовать, рост объемов бюджетных устройств. Китайский рынок крепко держит позиции и не собирается отпускать российского пользователя. В интернете огромное множество статей о том какой смартфон можно купить до 15000 рублей.

С июля этого года в салонах Tele2 ввели новую ассортиментная матрицу, сейчас там представлен широкий спектр смартфонов стоимостью от 10 тыс руб. и выше ключевых брендов: Samsung, Huawei, Honor, и других производителей, которые являются лидерами продаж, говорит Роман Солонин.