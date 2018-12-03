Начиная с 3 декабря в Волгоградской области завершается сезон охоты на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь, фазана, а также на полевую и степную дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими птицами.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что в течение 20 дней с момента окончания срока действия выданного им разрешения охотники должны направить сведения о количестве добытых птиц по месту выдачи разрешительных документов. Не выполнившие это требование охотники будут оштрафованы: для граждан размер штрафа составит от пятисот рублей до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 35 тысяч рублей. Кроме того, у нарушителей могут быть конфискованы орудия охоты.