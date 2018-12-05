В волгоградском отделении ПАО Сбербанк состоялся брифинг, посвященный итогам деятельности за 10 месяцев работы по направлению ключевых показателей розничного бизнеса в регионе.

«Банк выполняет все основные плановые показатели и сохраняет в регионе лидирующие позиции. Например, за 10 месяцев текущего года выданы порядка 10 тысяч ипотечных кредитов, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года», — отметил Управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

Положительная динамика также наблюдается на рынке потребительского кредитования. В настоящий момент доля Сбербанка составляет более 29%. Всего за текущий год жителям волгоградского региона были выданы более 82 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 15 млрд. рублей. При этом кредитный портфель физических лиц за год вырос на 22%, его общий объем составил более 65 млрд. рублей.

По итогам 10 месяцев депозитный портфель Сбербанка в Волгоградской области составил 109 млрд. рублей.

В преддверии Нового года Сбербанк запустил несколько предложений для клиентов – специальные ставки по потребительским кредитам и акцию «Время золото», действующую в регионах присутствия Поволжского банка, в том числе в Волгоградской области. В рамках акции у клиентов банка есть отличная возможность оценить все сервисы по оплате услуг ЖКХ и получить один из призов.

Из важных нововведений текущего года: в октябре Сбербанк принял активное участие в проекте по отложенному пополнению транспортных карт «ВОЛНА». Теперь пользоваться электронным проездным стало намного удобнее — пополнить баланс транспортной карты можно через Сбербанк Онлайн без комиссии. «Внедрение новой технологии пополнения транспортной карты «ВОЛНА» позволяет пассажирам перевести денежные средства в любой удобный момент: не выходя из дома, по дороге на работу — что, безусловно, будет очень удобно жителям региона», — отметил управляющий волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

Сбербанк в Волгограде активно внедряет проект по приему биометрических данных клиентов. Проект реализуется на собственной платформе Сбербанка, и биометрические шаблоны будут использованы исключительно внутри банка. Сбербанком была разработана Единая система аутентификации по распознаванию голоса и лица, которая обеспечит доступ к биометрическим сервисам во всех каналах обслуживания клиентов. Это позволит ускорить обслуживание клиентов и значительно повисит безопасность. Ежедневно Сбербанк в Волгограде принимает на биометрическую обработку порядка 900 клиентов. Свыше 17 000 человек уже прошли регистрацию.