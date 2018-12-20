Начиная с 2019 года все первоклассники будут получать бесплатные завтраки в муниципальных школах. Проект решения, поддержанный депутатами профильного комитета, вынесен на ближайшее заседание городской Думы.

Напомним, в настоящее время бесплатное питание в образовательных учреждениях предоставляется нескольким категориям учащихся. Так, в соответствии с решениями гордумы, двухразовое питание получают школьники с ограниченными возможностями здоровья, а обучающиеся интерната обеспечиваются трехразовым питанием. Кроме того, в школах бесплатно питаются дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также состоящие на учете у фтизиатра.

С 2019 года этот перечень дополняется еще одной категорией – первоклассниками. Напомним, данная инициатива принадлежит губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, который поручил руководителям всех муниципальных образований региона предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки. В рамках исполнения поручения руководством города и подготовлен рассматриваемый документ.

Проект новой редакции Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных учреждений Волгограда одобрен депутатами профильного комитета по образованию и будет вынесен на ближайшее заседание городской Думы.

Ожидается, что первоклассники будут обеспечиваться бесплатными горячими завтраками исходя из стоимости 40 рублей. Эта сумма формируется из поступлений муниципального и регионального бюджетов на условиях софинансирования. Сегодня расчетная стоимость завтрака составляет 35 рублей.