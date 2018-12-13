Для всех это уже, собственно, не новость, что, в связи с повышением НДС с 18% до 20%, с 1 января 2019 года вырастут тарифы на ЖКХ, подорожает бензин, а вместе с ним и все остальное.

Как сообщают в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, в связи с повышением ставки НДС Правительством Российской Федерации принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги на уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС. Таким образом, тарифы на коммунальные услуги будут увеличены на 1,7% с 1 января 2019 года.

Также сообщается о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. По данным пресс-службы мэрии города, при оплате наличными на муниципальных маршрутах он составит 25 рублей. С картой «Волна» волгоградцы заплатят 20 рублей. Не изменится стоимость проезда на линии скоростного трамвая: 25 рублей при оплате наличными и 23 рубля по карте «Волна». Увеличение стоимости проезда коснется маршрутных такси, автобусов, трамваев и троллейбусов. Коммерческие перевозчики также уведомили муниципальные власти о планах поднять цены на проезд на протяженных маршрутах в среднем на 5 рублей.

 

:-P

декабрь, 2018

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