Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Управление отходами – Волгоград» получил первую партию мусоровозов.

Региональный оператор перед началом деятельности провел тотальную инвентаризацию оборудования и спецтехники, составил их территориальную схему и выявил направления, которые нуждаются в дополнительном оснащении и модернизации.

Создание современной системы коммунальной инфраструктуры требует введения новых мощностей по вывозу, переработке и сортировке мусора. Один из важных этапов – замена устаревшей техники на новую — более экономичную, производительную и надежную.

Накануне ООО «Управление отходами — Волгоград» получил первую партию спецавтотехники немецкого производства. На производственную базу компании пришло семь единиц новеньких мусоровозов Mercedes-Benz Axor. Модель 1826H является одной из самых прочных, надёжных и долговечных в своем классе. Отметим лишь некоторые преимущества. Мусоровоз обладает хорошей манёвренностью и управляемостью, что особенно важно в условиях мегаполиса. Современная конструкция, материалы и оптимальная оснащенность электроникой позволяют машине быстро спрессовывать отходы в полуавтоматическом режиме и вмещать в кузов до 100 кубических метров отходов. Понятно, что при правильной эксплуатации и уходе такая техника станет большим подспорьем в деле своевременного сбора и вывоза ТКО.

Напомним, с 1 января 2019 года в Волгоградской области все права по организации и координации этапов обращения с ТКО передаются региональному оператору — ООО «Управление отходами — Волгоград».

Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество

Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество
Региональный оператор Волгоградской области обновляет парк спецавтотехники Общество

 

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декабрь, 2018

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