Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Управление отходами – Волгоград» получил первую партию мусоровозов.

Региональный оператор перед началом деятельности провел тотальную инвентаризацию оборудования и спецтехники, составил их территориальную схему и выявил направления, которые нуждаются в дополнительном оснащении и модернизации.

Создание современной системы коммунальной инфраструктуры требует введения новых мощностей по вывозу, переработке и сортировке мусора. Один из важных этапов – замена устаревшей техники на новую — более экономичную, производительную и надежную.

Накануне ООО «Управление отходами — Волгоград» получил первую партию спецавтотехники немецкого производства. На производственную базу компании пришло семь единиц новеньких мусоровозов Mercedes-Benz Axor. Модель 1826H является одной из самых прочных, надёжных и долговечных в своем классе. Отметим лишь некоторые преимущества. Мусоровоз обладает хорошей манёвренностью и управляемостью, что особенно важно в условиях мегаполиса. Современная конструкция, материалы и оптимальная оснащенность электроникой позволяют машине быстро спрессовывать отходы в полуавтоматическом режиме и вмещать в кузов до 100 кубических метров отходов. Понятно, что при правильной эксплуатации и уходе такая техника станет большим подспорьем в деле своевременного сбора и вывоза ТКО.

Напомним, с 1 января 2019 года в Волгоградской области все права по организации и координации этапов обращения с ТКО передаются региональному оператору — ООО «Управление отходами — Волгоград».