Колл-центр регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области — ООО «Управление отходами – Волгоград» — будет работать с обращениями жителей в период новогодних праздников в следующем режиме: 3, 4, 5 и 8 января с 9.00 до 18.00 часов.

С 9 января единый номер регионального оператора принимает в штатном режиме – с 9.00 до 18.00 часов.

Позвонив по номеру телефона 8-800-350-43-48, вы можете оставить заявку, узнать график вывоза отходов и сообщить о фактах правонарушения. Запрос оперативно отправится на обработку в диспетчерскую службу и в службу реагирования дежурных инспекторов регионального оператора.

По вопросам вывоза ТКО и заключения договоров с региональным оператором вы всегда можете найти необходимую информацию на официальном сайте компании «Управление отходами – Волгоград»: www.uo34.ru