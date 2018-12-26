Подготовка к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) подошла к завершению. В регионе были подготовлены шесть мусоросортировочных комплексов и такое же количество лицензированных полигонов. В настоящее время завершены необходимые мероприятия по модернизации объектов — все площадки отвечают требованиям природоохранного законодательства, их мощности позволяют организовать работу единого регионального оператора.

Одним из примеров системного подхода к обеспечению качественной работы в сфере обращения с ТКО стала модернизация мусоросортировочного комплекса в Кировском районе Волгограда. В рамках модернизации на линии инвестор заменил ключевые узлы, подающую и конвейерные ленты. Это позволило увеличить мощность сортировки до 130 тонн в день, а за год здесь будут обрабатывать порядка 50 тысяч тонн отходов.

Также изменились в лучшую сторону и условия для работников, ручной труд по перегрузке ТКО был минимизирован, появилась возможность автоматической регулировки количества мусора, поступающего на сортировку. Выросли производительность и качество операций по отделению полезных фракций — бумаги, картона, пластика, алюминиевой упаковки, стекла и других материалов. Спрессованное вторсырье отсюда отправляют на переработку, после чего его повторно используют для производства товаров народного потребления.

Помимо сортировочного комплекса в Кировском районе Волгограда, будут действовать еще пять объектов: в рабочем поселке Гумрак (одна из первых площадок, созданных в регионе); открытый в 2017 году комплекс в Волжском; созданные в 2018 году объекты в Камышинском, Светлоярском и Урюпинском районах.

На объектах обработки Михайловки, Волжского, Камышина, Урюпинска и Светлоярского района планируется создать площадки компостирования органических фракций, на которые приходится 20-30% от общей массы мусора. Это позволит предотвратить возгорание, снизить объемы отходов, направляемых на захоронение, продлить сроки эксплуатации полигонов.

Кроме того, по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» 626 миллионов рублей в 2018-2021 годах направят на создание мусороперерабатывающих комплексов, в первую очередь, на строительство объекта в Михайловке, мощность которого составит не менее 100 тысяч тонн мусора в год. Планируется, что обработка ТКО на этом объекте начнется в конце 2019 года. В 2021 году планируется открыть мусороперерабатывающие комплексы в Рудне, Суровикино и Палласовке.

Важно отметить, что мусор, оставшийся после сортировки, будет перевозиться на лицензированные полигоны. Как сообщили представители регионального оператора, в декабре этого года заключены договоры с шестью лицензированными объектами размещения ТКО, указанными в территориальной схеме обращения с отходами. Данные полигоны внесены управлением Росприроднадзора по Волгоградской области в реестр как полностью отвечающие необходимым природоохранным требованиям. Эксплуатирующим организациям выданы лицензии и заключения Роспотребнадзора, все объекты готовы к началу работы регионального оператора, имеют необходимую разрешительную документацию.

Напомним, для эффективной работы в Волгоградской области разработана территориальная схема обращения с отходами — именно по ней предстоит работать регоператору. Этот документ продолжает актуализироваться. Например, регион участвует в создании электронной федеральной схемы обращения с ТКО. Электронная модель позволит определить наиболее экономически выгодные маршруты транспортировки от источника образования до объектов приема мусора; обеспечит прозрачность перевозок; позволит уйти от несанкционированных свалок.