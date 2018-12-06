«Концессии теплоснабжения» продолжают ликвидировать разрытия после работ по замене магистралей на улицах города. И эту работу видно уже невооруженным глазом.

Центр города, улица Коммунистическая. За прошедшую неделю подрядчики полностью закончили монтаж изоляции магистрали из пенополиуретана. Сейчас при помощи автокрана рабочие укладывают бетонные лотки, затем огромная траншея, протяженностью более 150 метров, будет засыпана. Затем подрядчики уложат слой щебня, а как только позволит погода – на улице Коммунистической восстановят асфальтовое покрытие и установят демонтированные на время работ на сетях бордюры.

Кипит работа и в микрорайоне Тулака, где коммунальщики работают сразу по двум адресам – на улице Карла Маркса и улице Тулака. И если на улице Тулака еще можно увидеть заизолированную магистраль, то на улице Карла Маркса подрядчики ждут, пока схватится слой бетона, которым покрыта верхняя часть лотков, а затем пригонят бульдозер, чтобы закопать разрытие и привести двор в порядок.

Напомним, после смены руководства ООО «Концессии теплоснабжения» одной из приоритетных задач стало устранение большого количества разрытий. Большинство проблемных участков уже ликвидировано, а полное завершение работ находится на постоянном контроле руководства.