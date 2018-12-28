До наступления Нового 2019 года осталось всего ничего. А это значит, что после предновогодней суматохи нас ждут каникулы. Но сидеть дома до 8 января скучно, поэтому «Живой Волгоград» специально для вас подготовил программу мероприятий, чтобы вы знали, что и где происходит в нашем городе.

Информация о мероприятиях в праздничные дни в этом анонсе будет каждый день обновляться. Обязательно следите за новостями Волгограда, и вы точно будете знать, что, где и когда будет проходить.

Все события взяты из нашего календаря. Не забывайте подписываться на него в соцсетях, каждый вечер мы выпускаем программу мероприятий на следующий день.

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декабрь, 2018

29дек10:0022:00РекомендуемPop-Up Market10:00 - 22:00 Ворошиловский торговый центрРубрика:Досуг

29дек11:0013:00Детский день «Музейная елка-2019»11:00 - 13:00 Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.И.МашковаРубрика:Для детей

29дек13:0017:00Резиденция Деда Мороза13:00 - 17:00 Музей-заповедник «Старая Сарепта»Рубрика:Для детей

29дек14:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"14:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

29дек16:0018:00Фестиваль настольных игр "VOLGA-GAME ICE 2018"16:00 - 18:00 Молодёжный центр 'Лидер'Рубрика:Досуг

29дек16:3018:00Театрально-музыкальная детская сказка «Мороз&Ко»16:30 - 18:00 ТРК 'Мармелад'Рубрика:Для детей

30дек13:0017:00Резиденция Деда Мороза13:00 - 17:00 Музей-заповедник «Старая Сарепта»Рубрика:Для детей

30дек16:3018:00Театрально-музыкальная детская сказка «Мороз&Ко»16:30 - 18:00 ТРК 'Мармелад'Рубрика:Для детей

30дек17:0019:00Рождественская феерия «Гранд-отель «БЕНЕФИС»17:00 - 19:00 Царицынская операРубрика:Досуг

30дек19:3020:30РекомендуемОткрытый микрофон19:30 - 20:30 Бар "Подъезд"Рубрика:Досуг

31дек12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

31дек17:3003:00РекомендуемНовый год в баре Ледникъ17:30 - 03:00 Бар "Друзья"Рубрика:Досуг

31дек21:3003:00РекомендуемНовогодняя шоу-программа «Новый год вместе с городом»21:30 - 03:00 Центральный рынокРубрика:Живая Музыка

31дек22:0003:00РекомендуемНовый год в Dрузья bar22:00 - 03:00 Dрузья barРубрика:Живая Музыка

31дек22:0003:00Happy New Year party22:00 - 03:00 Fashion Cafe VELVETРубрика:Живая Музыка

31дек23:0003:00Новогодняя ночь «Лаборатория новогодних чудес»23:00 - 03:00 пл. Павших БорцовРубрика:Общество

31дек23:0004:00Новый год в Harat's pub23:00 - 04:00 HARAT'S PUBРубрика:Живая Музыка

январь, 2019

01янв02:0002:20РекомендуемПраздничный фейерверк02:00 - 02:20 пл. Павших БорцовРубрика:Общество

01янв12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

01янв21:0023:00Концерт группы Night live project21:00 - 23:00 HARAT'S PUBРубрика:Живая Музыка

02янв12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

02янв14:0017:00Шоу-программа в традициях народов мира14:00 - 17:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

02янв21:0023:00Концерт группы Фонографъ21:00 - 23:00 HARAT'S PUBРубрика:Живая Музыка

03янв12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

03янв14:0017:00Шоу-программа в традициях народов мира14:00 - 17:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

03янв19:0022:00Трибьют группы Король и шут19:00 - 22:00 Арт-бар "Белая лошадь"Рубрика:Живая Музыка

03янв23:0003:00РекомендуемКонтроль23:00 - 03:00 Бар "Друзья"Рубрика:Живая Музыка

04янв12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

04янв14:0017:00Шоу-программа в традициях народов мира14:00 - 17:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

04янв19:0023:00Рок ёлка 200919:00 - 23:00 Арт-бар "Белая лошадь"Рубрика:Живой Волгоград

04янв20:3022:30Концерт дуэта The Humanz20:30 - 22:30 Гастропаб БиблиотекаРубрика:Живая Музыка

04янв21:0023:00Концерт группы Мадрид21:00 - 23:00 Мама Норка Папа БоберРубрика:Живая Музыка

04янв21:0023:00Концерт группы Orion21:00 - 23:00 HARAT'S PUBРубрика:Живая Музыка

05янв12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

05янв14:0016:00РекомендуемФестиваль K-POP14:00 - 16:00 Молодёжный центр 'Лидер'Рубрика:Досуг

05янв14:0017:00РекомендуемФестиваль арт-скульптур «Снеговик-2019»14:00 - 17:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

05янв18:3020:30Концерт Uncle trainz18:30 - 20:30 Арт-бар "Белая лошадь"Рубрика:Живая Музыка

05янв20:3022:30Концерт группы Octopus band20:30 - 22:30 Гастропаб БиблиотекаРубрика:Живая Музыка

05янв21:0023:00Концерт группы Atika21:00 - 23:00 HARAT'S PUBРубрика:Живая Музыка

05янв21:0023:00Концерт группы Третий Рим21:00 - 23:00 Мама Норка Папа БоберРубрика:Живая Музыка

05янв22:0023:50Концерт группы Например22:00 - 23:50 Арт-бар "Белая лошадь"Рубрика:Живая Музыка

06янв10:0016:00РекомендуемСпортивные игры "#ВместеТеплее" и Рождественский забег10:00 - 16:00 пл. Павших БорцовРубрика:Спорт

06янв12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

06янв15:0016:00РекомендуемРождественский волгоградский велопарад15:00 - 16:00 Царицынская операРубрика:Спорт

06янв17:0021:00РекомендуемФестиваль хороводов "Ночь перед Рождеством"17:00 - 21:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

06янв18:0020:00Рождественская феерия «Гранд-отель «БЕНЕФИС»18:00 - 20:00 Царицынская операРубрика:Досуг

06янв20:0022:00Концерт группы Глобальное потепление20:00 - 22:00 Арт-бар "Белая лошадь"Рубрика:Живая Музыка

06янв21:0023:00Концерт группы Megapolis21:00 - 23:00 Мама Норка Папа БоберРубрика:Живая Музыка

06янв21:0023:00Концерт группы Шестое чувство21:00 - 23:00 HARAT'S PUBРубрика:Живая Музыка

06янв22:0002:00РекомендуемВечеринка КАРТЕЛЬ22:00 - 02:00 Dрузья barРубрика:Живая Музыка

07янв12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

07янв21:0023:00Концерт группы Какая разница21:00 - 23:00 Мама Норка Папа БоберРубрика:Живая Музыка

07янв21:0023:00Концерт группы Megapolis21:00 - 23:00 HARAT'S PUBРубрика:Живая Музыка

07янв22:0023:30Концерт группы Radiotochka22:00 - 23:30 Арт-бар "Белая лошадь"Рубрика:Живая Музыка

08янв12:0019:00Гастрономическая ярмарка "Вместе теплее"12:00 - 19:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг

:-P

декабрь, 2018

31дек17:30РекомендуемНовый год в баре Ледникъ17:30 Бар "Друзья"Рубрика:Досуг

31дек21:30РекомендуемНовогодняя шоу-программа «Новый год вместе с городом»21:30 Центральный рынокРубрика:Живая Музыка

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