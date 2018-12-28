До наступления Нового 2019 года осталось всего ничего. А это значит, что после предновогодней суматохи нас ждут каникулы. Но сидеть дома до 8 января скучно, поэтому «Живой Волгоград» специально для вас подготовил программу мероприятий, чтобы вы знали, что и где происходит в нашем городе.
Информация о мероприятиях в праздничные дни в этом анонсе будет каждый день обновляться. Обязательно следите за новостями Волгограда, и вы точно будете знать, что, где и когда будет проходить.
Все события взяты из нашего календаря. Не забывайте подписываться на него в соцсетях, каждый вечер мы выпускаем программу мероприятий на следующий день.
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декабрь, 2018
29дек11:0013:00Детский день «Музейная елка-2019»11:00 - 13:00 Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.И.МашковаРубрика:Для детей
29дек13:0017:00Резиденция Деда Мороза13:00 - 17:00 Музей-заповедник «Старая Сарепта»Рубрика:Для детей
29дек16:0018:00Фестиваль настольных игр "VOLGA-GAME ICE 2018"16:00 - 18:00 Молодёжный центр 'Лидер'Рубрика:Досуг
29дек16:3018:00Театрально-музыкальная детская сказка «Мороз&Ко»16:30 - 18:00 ТРК 'Мармелад'Рубрика:Для детей
30дек13:0017:00Резиденция Деда Мороза13:00 - 17:00 Музей-заповедник «Старая Сарепта»Рубрика:Для детей
30дек16:3018:00Театрально-музыкальная детская сказка «Мороз&Ко»16:30 - 18:00 ТРК 'Мармелад'Рубрика:Для детей
30дек17:0019:00Рождественская феерия «Гранд-отель «БЕНЕФИС»17:00 - 19:00 Царицынская операРубрика:Досуг
31дек21:3003:00РекомендуемНовогодняя шоу-программа «Новый год вместе с городом»21:30 - 03:00 Центральный рынокРубрика:Живая Музыка
31дек23:0003:00Новогодняя ночь «Лаборатория новогодних чудес»23:00 - 03:00 пл. Павших БорцовРубрика:Общество
январь, 2019
05янв14:0017:00РекомендуемФестиваль арт-скульптур «Снеговик-2019»14:00 - 17:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг
06янв10:0016:00РекомендуемСпортивные игры "#ВместеТеплее" и Рождественский забег10:00 - 16:00 пл. Павших БорцовРубрика:Спорт
06янв15:0016:00РекомендуемРождественский волгоградский велопарад15:00 - 16:00 Царицынская операРубрика:Спорт
06янв17:0021:00РекомендуемФестиваль хороводов "Ночь перед Рождеством"17:00 - 21:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг
06янв18:0020:00Рождественская феерия «Гранд-отель «БЕНЕФИС»18:00 - 20:00 Царицынская операРубрика:Досуг
06янв20:0022:00Концерт группы Глобальное потепление20:00 - 22:00 Арт-бар "Белая лошадь"Рубрика:Живая Музыка