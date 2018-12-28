До наступления Нового 2019 года осталось всего ничего. А это значит, что после предновогодней суматохи нас ждут каникулы. Но сидеть дома до 8 января скучно, поэтому «Живой Волгоград» специально для вас подготовил программу мероприятий, чтобы вы знали, что и где происходит в нашем городе.

Информация о мероприятиях в праздничные дни в этом анонсе будет каждый день обновляться. Обязательно следите за новостями Волгограда, и вы точно будете знать, что, где и когда будет проходить.

Все события взяты из нашего календаря. Не забывайте подписываться на него в соцсетях, каждый вечер мы выпускаем программу мероприятий на следующий день.

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