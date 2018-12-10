Участникам VI Общероссийского гражданского форума, который прошел в эти выходные в Москве, представлен сборник успешных культурных технологий и практик по развитию территорий и местных сообществ. Проект «Чистой воды искусство», который «Концессии водоснабжения» реализуют совместно с городскими сообществами, вошел в брошюру «Культурные практики как инструмент развития территорий и местных сообществ».

Сборник подготовлен в рамках деятельности рабочей группы ОГФ «Местное самоуправление и развитие территорий». Авторы кейсов поделились опытом, рассказали, как и через какие инструменты культурная по форме и смыслу практика запустила позитивные социальные изменения в местных сообществах.

Компания представила в сборнике свой опыт, рассказав, как в сотрудничестве с АНО «Арт-медиа-центр «Коммуна» инициирует художественные проекты с вовлечением горожан, опираясь на ресурсы Музея историй чистой воды «Фильтры». Начиная с 2015 г. это серия разноплановых, но взаимосвязанных проектов, складывающихся в глобальный бессрочный проект «Чистой воды искусство». Общий принцип всех событий – участие волонтеров.

Главный проект 2017 г. – стрит-арт-проект «Путь воды», роспись ограждения водоочистных сооружений «Северные». Сюжетный рисунок – схема водоочистки – сделал бетонный забор прозрачным: теперь любой прохожий может увидеть, какой долгий и сложный путь проходит вода из Волги до крана. Это самый большой сюжетный стрит-арт Юга России: почти полкилометра. Вместе с художниками работали около 40 волонтеров.

Главный проект 2018 г. – спектакль «Белое платье» о людях, которые восстановили Сталинград после войны. Все роли сыграли непрофессиональные артисты в возрасте от 14 до 50+. Премьера состоялась 19 мая 2018 г. на территории резервуаров чистой воды городского водопровода на Мамаевом кургане, а в ноябре спектакль показан на сцене ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический казачий театр». Отдав должное памяти героев восстановления Сталинграда, спектакль актуализирует тему личного вклада в общее благополучие, личной ответственности за город: он процветает благодаря горожанам.

«Основной фактор успешности проекта – его смысл. Проекты с вовлечением, которые не отвечают на вопрос, что это изменит в окружающем мире, становятся просто времяпрепровождением, – говорится в описании проекта в сборнике. – Творческая активность должна создавать смыслы, и в нашем проекте горожане эти смыслы увидели, почувствовали и приняли».

Ознакомиться с успешными культурными практиками, собранными в брошюре, можно здесь: https://www.civil-forum.ru/upload/medialibrary/ff6/Kultura2018-web.pdf