Всем купившим абонементный билет для проезда в поездах пригородного сообщения подарят памятный сувенир. Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», пассажиры пригородных поездов в волгоградском регионе ПривЖД при оформлении абонементного билета получают небольшой подарок.

АО «Волгоградтранспригород» проводит акцию для пассажиров пригородных поездов. Каждый, кто с 26 по 29 декабря 2018 года приобретает любой абонементный билет для проезда в поездах пригородного сообщения, получит памятный сувенир.

Одно из основных условий – абонементный билет должен быть оформлен в кассе пригородного вокзала на ст. Волгоград-1.

В качестве сувенира волгоградцев ожидают книга, тематический (магнит, ручка) или сладкий предновогодний подарок.

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декабрь, 2018

29дек10:00РекомендуемPop-Up Market10:00 Ворошиловский торговый центрРубрика:Досуг

27дек18:00РекомендуемФестиваль «Ваши планы на Рождество?»18:00 Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.И.МашковаРубрика:Общество

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