Всем купившим абонементный билет для проезда в поездах пригородного сообщения подарят памятный сувенир. Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», пассажиры пригородных поездов в волгоградском регионе ПривЖД при оформлении абонементного билета получают небольшой подарок.

АО «Волгоградтранспригород» проводит акцию для пассажиров пригородных поездов. Каждый, кто с 26 по 29 декабря 2018 года приобретает любой абонементный билет для проезда в поездах пригородного сообщения, получит памятный сувенир.

Одно из основных условий – абонементный билет должен быть оформлен в кассе пригородного вокзала на ст. Волгоград-1.

В качестве сувенира волгоградцев ожидают книга, тематический (магнит, ручка) или сладкий предновогодний подарок.