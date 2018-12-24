На этой неделе в Волгограде вновь заработает уже известная многим выставка-ярмарка местных товаропроизводителей «Дары земли Волгоградской», которая откроется 28 декабря 2018 г. на территории Волгоградского государственного аграрного университета (г. Волгоград, пр. Университетский, 26).

На ярмарке посетители смогут приобрести мясную, рыбную, молочную продукцию, в том числе настоящий козий сыр. На прилавках также будут овощи, растительное масло, грибы, соленья, кондитерские изделия. В общей сложности участие в выставке примут порядка 30 предприятий АПК нашего региона.

Наряду с крупными компаниями — постоянными участниками ярмарки — торговые места займут и представители малых форм хозяйствования: личных подворий и сельскохозяйственных кооперативов из разных районов области, например, кооперативы Николаевского и Палласовского районов предложат мясные и молочные изделия в ассортименте.

Режим работы ярмарки: с 10:00 по 15:00.