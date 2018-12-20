В городскую Думу был внесен проект решения, предусматривающий с 1 января 2019 года увеличение стоимости проезда в общественном муниципальном транспорте. Предполагается, что с нового года стоимость проезда в городском автобусе, троллейбусе и наземном трамвае составит 20 рублей при безналичном расчете и 25 рублей при оплате наличными. Стоимость проезда на скоростном трамвае не изменится. При этом льготы, действующие в настоящее время для горожан, будут сохранены в полном объеме.

Документ поддержали депутаты профильного комитета — по дорожному хозяйству и транспорту. Проект решения будет включен в повестку ближайшего заседания Волгоградской городской Думы.