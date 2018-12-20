В городскую Думу был внесен проект решения, предусматривающий с 1 января 2019 года увеличение стоимости проезда в общественном муниципальном транспорте.  Предполагается, что с нового года стоимость проезда в городском автобусе, троллейбусе и наземном трамвае составит 20 рублей при безналичном расчете и 25 рублей при оплате наличными. Стоимость проезда на скоростном трамвае не изменится. При этом льготы, действующие в настоящее время для горожан, будут сохранены в полном объеме.

Документ поддержали депутаты профильного комитета — по дорожному хозяйству и транспорту. Проект решения будет включен в повестку ближайшего заседания Волгоградской городской Думы.

По информации транспортников, электронный проездной билет пользуется большой популярностью у жителей Волгограда и позволяет сейчас сэкономить от 10% от стоимости проезда. Практика безналичного расчета продолжится и в следующем году. При этом при использовании «Волны» проезд в 2019 году обойдется уже на 5 рублей дешевле. Сейчас, напомним, разница между наличным и безналичным расчетом составляет 2 рубля.
:-P

декабрь, 2018

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