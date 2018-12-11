Волгоградцев приглашают окунуться в новогоднюю атмосферу уже сейчас и посетить предновогодний концерт органной музыки «Рождественские мелодии», который состоится в музее-заповеднике «Старая Сарепта». На концерте прозвучат произведения композиторов разных эпох, которые исполнит лауреат международных и всероссийских конкурсов Эльнора Гросс из Санкт-Петербурга.

Концерт состоится 15 декабря, а перед его началом в 16:00 начнётся театрализованная программа «Рождественская прогулка», в ходе которой её участники смогут узнать, как сарептяне готовились к самому любимому празднику, чем украшали елку и как готовили подарки. В нарядно украшенной кирхе под звуки рождественской мелодии можно вспомнить библейскую историю, а в торговой лавке — получить подарок и приобрести рождественские сувениры.

В программе концерта прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Клода Бальбатра, Джироламо Фрескобальди, Рейнгольда Глиэра и других. Начало концерта в 18:00. Справки по телефонам: 8(8442) 67-33-02 и 51-67-49.