Со следующей недели у всех начинаются каникулы, но зато на этой нас ждет плюс один рабочий день. Праздничные выходные скорректируют работу у всех. Так, 29 декабря почтовые отделения Волгоградской области будут работать по графику понедельника, но с сокращением времени на 1 час, а 31 декабря – по графику субботы. 30 декабря работа почты будет осуществляться по установленному графику.

Выходными днями для отделений почтовой связи объявлены 1, 2 и 7 января 2019 года. В эти дни обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

В обычном режиме почтовые отделения работают 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года. В праздничные дни доставка денежных пособий и пенсий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями ПФР.