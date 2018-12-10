В новом году в канун празднования Рождества волгоградцев приглашают принять участие в традиционном «Рождественском забеге», который будет проходить 6 января в центре Волгограда. Принять участие в забеге сможет любой желающий. Участникам предлагают на выбор пробежать дистанцию в пять километров, пройти семейную эстафету или же принять участие в забеге в карнавальных костюмах и получить подарки за победы в конкурсах.

По данным комитета развития туризма Волгоградской области, старт и финиш забега состоятся на площади Павших борцов. Покорителей пятикилометровой дистанции ждет трасса по центру Волгограда в форме пятиконечной звезды, а участники карнавального забега пробегут дистанцию в один километр по улице Мира. Здесь же состоится эстафета «Спортивная семья»: родители и дети смогут пробежать в одной команде, передать друг другу эстафетную ленту и получить на финише специальную награду. Все участники забегов получат новогодние подарки, а обладатель лучшего карнавального бегового костюма — особенный приз.

Присоединиться к «Рождественскому забегу» могут как взрослые, так и юные любители бега — электронная регистрация участников будет открыта до 9:00 21 декабря 2018 года. Организатором спортивного праздника выступает региональная общественная организация «Волгоградский марафон» при поддержке областного комитета по развитию туризма.

Все подробности можно узнать по ссылке.