Ну вот и пришла зима — снежная, морозная и ветреная. И если для нас это не страшно, то меньшие наши братья, особенно птицы, очень нуждаются в помощи. Птицы, которые привыкли жить рядом с человеком, в зимний период испытывают некоторые трудности в добывании еды. Поэтому в регионе стартовала уже традиционная акция «Покормите птиц». В рамках акции сотрудники природных парков призывают всех неравнодушных делать кормушки для птиц и развешивать их в лесах, парках и скверах на территории области.

Цель акции – в этом году она проводится уже в 10-й раз — не только организовать подкормку птиц в холодное время года, но и привлечь внимание жителей городов и сел к сохранению биоразнообразия.

Если следовать советам орнитологов, пернатых нужно не кормить, а лишь подкармливать, то есть частично восполнять их запасы пищи. К примеру, наиболее универсальный корм для зимующих птиц — семена подсолнечника, но ни в коем случае соленые или жареные. Воробьи, щеглы, зеленушки вряд ли откажутся от семян злаков. Сушеные ягоды рябины и боярышника привлекают самых красивых зимних пернатых – свиристелей. Сало и мясо очень любят синицы, поползни и ряд других насекомоядных видов птиц. Помимо этого в кормушку можно добавлять кусочек сливочного масла, нежирный творог, сваренное вкрутую и натертое куриное яйцо, свежее яблоко. А вот острые, соленые, жареные и кислые продукты птицам запрещены.

Специалисты-орнитологи напоминают: если вы разместили кормушку у себя за окном, то пополнять ее надо регулярно — птицы очень быстро привыкают и ежедневно стремятся к месту кормежки. Придерживаясь нехитрых правил, люди смогут оказать пернатым большую помощь и уберечь их зимой от голода и холода.