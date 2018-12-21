На главной площади города уже установили праздничную ель, которую украшают новыми декоративными игрушками и бусами. В этом году в дополнение к новогодней красавице на площади установят и новые арт-объекты – «Крылья Ангела», «Снежная королева» и «Снеговик с санями» и красочные декорации.

Главная елка состоится из 1600 веток, которые собрали при помощи автовышки и крана-манипулятора. Елка будет украшена полутора тысячями синих, фиолетовых и серебряных елочных шаров различного диаметра, а также разноцветных бус и светодиодных гирлянд, в том числе 3D гирлянда. Она сделана специально для эксплуатации в условиях русской зимы и позволяет создать 60 светодинамических эффектов.

Около новогодней ели все каникулы детей и взрослых будет ждать дед Мороз в своей резиденции с арт-объектами «Камин» и «Сапоги» на затейливой скамейке. Также на площади Павших борцов разместится огромный новогодний шар, внутри которого горожане традиционно загадывают желания.

Напомним, с 10 декабря 2018 года до 8 января 2019 площадь Павших Борцов стала пешеходной, чтобы все желающие могли с комфортом разместиться на праздничной площадке. В то же время движение транспорта по ул. Гоголя, Мира и Володарского, примыкающим к площади Павших Борцов, осуществляется в обычном режиме. Для удобства пешеходов и водителей здесь установлены временные дорожные знаки и организовано дежурство экипажей полиции.